LOS40 Primavera Pop 2022: ¡nuevas entradas para Madrid a la venta!

Ya has escuchado a Tony Aguilar en Del 40 al 1 este sábado 26 de marzo. Si te quedaste sin tu entrada para LOS40 Primavera Pop 2022 en Madrid, no temas. ¡Tienes una nueva oportunidad!

Se ha ampliado el foro por reajustes de producción, lo que significa que han salido nuevas entradas a la venta. Así que no tardes en hacerte con ella, ya que estamos convencidos de que se van a agotar muy pronto. Puedes comprarla en LOS40.com y en Ticketmaster haciendo click aquí.

El 1 de abril vamos a vivir una fiesta única. Artistas de la talla de Justin Quiles, Nicky Jam, Lola Índigo, Ana Mena, y más, van a subirse al escenario del WiZink Center de Madrid para protagonizar una nueva edición de nuestro festival más primaveral del año. A partir de las 20:00 horas, los ya mencionados y otros muchos harán sonar su música por todo lo alto.

Pero Madrid no será la única ciudad que disfrutará de LOS40 Primavera Pop 2022. L'Escardívol, en Rubí (Barcelona), también acogerá a gran parte de estos artistas (y otros nuevos) que aún se quedaron con ganas de más.

En LOS40 estamos tan emocionados de que llegue este momento que hemos creado una playlist que recopila los éxitos de los protagonistas de estas veladas. No podían faltar los temas de Manuel Carrasco, Purple Disco Machine, Belén Aguilera o Walls, entre muchos otros. Así que si quieres calentar motores para LOS40 Primavera Pop 2022, solo tienes que darle al play.

Un evento histórico

Nos encanta viajar en el tiempo. Por eso, hemos echado la vista atrás y recordado los inicios de este festival. Nos tenemos que remontar al año 2005, que por aquel entonces LOS40 aún se conocía como Los 40 Principales. Leganés fue la primera sede de este evento, y el público lo acogió de inmediato.

Pero LOS40 Primavera Pop siguió evolucionando. Ahora cuenta con unas cifras en su historia que no pasan desapercibidas. No se celebraron dos ediciones, ha llegado a seis ciudades en ocho escenarios distintos y por ellos han pasado 200 artistas. Pero eso no es todo. Más de 300.000 espectadores han disfrutado de este festival en vivo y en directo. ¿Sabías que Ana Mena, Melendi y Sweet California son los que más veces han participado?

Ahora llega una nueva edición cargada de más emociones e historias por vivir.