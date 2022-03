6 ciudades, 8 escenarios, 200 artistas y 16 ediciones: La historia de LOS4O Primavera Pop, en cifras

Pocos festivales tienen un significado tan importante para LOS40 como para el humilde redactor que firma esta noticia como LOS40 Primavera Pop. La fiesta musical con la que cada año durante las dos últimas décadas hemos dado la bienvenida a la estación y que recogía el espíritu de aquel Fan Club que tantas alegrías nos dió en las ondas de aquellos 40 Principales.

Si a todo ello le sumamos que la primera edición de este festival se celebró el primer año de mi llegada a LOS40, comprenderá el lector o la lectora el vínculo que me ata a este evento que está más vivo que nunca en 2022.

Corría el año 2005 cuando esta emisora, ahora Los40 pero por aquel entonces aún conocida como Los 40 Principales, organizó la primera edición de este concierto primaveral en Madrid, aunque no en la propia ciudad sino en la de Leganés. La primera 'sede' de un show que se ha ido moviendo en respuesta a las necesitades logísticas y del público.

LOS40 Primavera Pop no tardaría en evolucionar, en crecer, en incrementar el número de artistas que centenares de miles de personas veían subirse al escenario. Al principio sólo unos miles de afortunados en vivo y en directo y con el paso del tiempo muchos miles más a través de las retransmisiones radiofónicas y online del directo.

2022 vivirá una nueva edición de nuestro querido Primavera Pop, un festival que nos deja cifras espectaculares con las que conocer un poco más de su historia. ¿Sabes quién es el artista o la artista que más veces se ha subido al escenario en estos casi 20 años de vida? ¡Sigue leyendo!

2 ediciones no celebradas

A lo largo de su historia, LOS40 Primavera Pop no ha celebrado su fiesta anual en dos años diferentes y por dos motivos bien distintos. El primero de ellos fue la celebración en 2006 de los actos de celebración del 40º aniversario de LOS40 que llevó muchos shows por toda España; y el segundo fue en 2020 cuando la pandemia obligó a la cancelación del show.

LOS40 Primavera Pop, en 6 ciudades

Lo que comenzó en Leganés como un show con las actuaciones de 4 artistas ha terminado visitando otras 5 ciudades y convirtiéndose en uno de los festivales con mayor número de intérpretes en el cartel. En 2011 pasó de Leganés a Madrid y el año anterior ya había dado el salto a L'Hospitalet de Llobregat.

Mientras que Madrid ha sido en la última década 'sede' fija, ha ido celebrándose en otros municipios como Barcelona, Badalona, Rubí y Málaga.

LOS40 Primavera Pop, en 8 escenarios

Si LOS40 Primavera Pop se ha movido entre ciudades, podríamos decir lo mismo de los escenarios que ha visitado: de la Cubierta de Leganés al Wizink Center de Madrid pasando por la Plaza de Vistalegre y hasta la Plaza Mayor en la fiesta primaveral de nuestro 40º aniversario como radio.

En Barcelona, más de lo mismo: desde la Avenida Josep Tarradellas de L'Hospitalet de Llobregat a L'Escardivol de Rubí pasando por la Sala Razzmatazz de Barcelona y el Paseo Marítimo de Badalona.

Hasta la fecha sólo Málaga repite en el mismo siempre en sus diferentes ediciones: el Auditorio Municipal de la capital malagueña.

200 artistas han pasado por LOS40 Primavera Pop

Cifra redonda la que alcanzamos en este año con LOS40 Primavera Pop Madrid 2022 y LOS40 Primavera Pop Barcelona 2022 deseando hacer las delicias de miles de espectadores en todo el mundo. Serán 200 los artistas que en algún momento de los últimos 18 años han pasado por alguno de nuestros festivales.

El listado completo sería casi gigantesco por lo que preferimos dejamos más abajo el cartel de cada edición y en cada ciudad (cuando hubo variaciones en el cartel de actuaciones). Pero merece la pena destacar no solo el número de intérpretes sino el nombre de los mismos.

LOS40 Primavera Pop ha funcionado también como trends-hunter musical y ha supuesto la primera oportunidad de presentarse al público español para artistas de la talla de Lady Gaga, Ed Sheeran, Cali y el Dandee, Anitta, Clean Bandit, Jason Derulo, Morat, Bebe Rexha, James Arthur o Why don't we? Pero también hubo espacio para las estrellas más populares del firmamento musicla tanto a nivel nacional como internacional: Melendi, Take That, Dani Martín, Kate Ryan, Pignoise, James Blunt, Pablo Alborán, The Vamps, Malú, Liam Payne, Enrique Iglesias, Nick Jonas, Edurne, Alan Walker, Pablo López, Lola Índigo...

Más de 300.000 espectadores en vivo y en directo

En sus 16 ediciones y en los diferentes conciertos celebrados en alguna de las 6 ciudades que albergaron el show y en los 8 escenarios en los que se realizó se han llegado a reunir más de 300.000 personas para vivirlo en directo. En las primeras ediciones el acceso era gratuito en Madrid, tal y como sucedió posteriormente en Barcelona o Málaga. Con el paso de los años se le añadió una dimensión solidaria al evento cobrando un precio por entrada que fueron destinados a diferentes propuestas solidarias.

A esta audiencia hay que sumarle los millones de espectadores que durante todos estos años han podido vivir LOS40 Primavera Pop a través de 40TV o de las retransmisiones online realizadas en los40.com

¿Quién es el artista que ha participado en más ediciones de LOS40 Primavera Pop?

En este registro no vamos a hablar del artista que más veces haya participado en los conciertos de nuestro festival en cualquiera de las ciudades antes mencionadas sino presencias en las diferentes ediciones anuales más allá de que participaran en Madrid, en Barcelona, en Málaga o en los 3 de manera consecutiva.

Teniendo en cuenta esa premisa, antes de la celebración de LOS40 Primavera Pop 2022 estamos en una situación de empate técnico entre 3 artistas: Ana Mena, Melendi y Sweet California. Tanto la malagueña como el asturiano y la banda madrileña han participado en 5 ediciones de nuestro show superando las cuatro participaciones de otros grandes nombres como Macaco, Xuso Jones, Juan Magán, Efecto Pasillo...

Se da la curiosa circunstancia de que, tal y como señalaba, el empate puede quedar atrás en cuanto se celebre la edición de este año en la que está confirmada Ana Mena pero no Melendi ni Sweet California. La intérprete se quedará como la reina absoluta del Primavera Pop encandenando 6 participaciones de manera consecutiva (exceptuando la cancelación del año 2020 por culpa de la pandemia), algo que nadie había logrado hasta ahora.

Cartel de LOS40 Primavera Pop año a año

2005 La Cubierta de Leganés (10.000)

Manuel Carrasco

Andy y Lucas

David DeMaría

Skye Sweetnam

Diego Martín

Conchita

Lucky Twice

Nena Daconte

September

Take That

Taxi

Angy Fernández

Belanova

Belinda

Conchita

David Tavaré

Despistaos

Dover

Efecto Mariposa

Estopa

Hanna

M-Clan

Melendi

Melocos

Merche

MísterCometa

Sergio Alcover - Profesor de Fama, ¡a bailar!

Lucas Marciano con El canto del loco

Carlos Baute con Marta Sánchez

Lady Gaga

Nena Daconte

Melendi

84

Ragdog

Kate Ryan

Manuel Carrasco

Madcon

Celtas Cortos

Despistaos

Macaco

Conchita

Calle París

Melocos

Alesha Dixon

Coti

La sonrisa de Julia

Taxi (banda)

2010 La Cubierta de Leganés (11.000) y Av. Josep Tarradellas de L'Hospitalet de Llobregat (7.000)

Cheryl Cole

Diego Torres

María Villalón

Miguel Bosé

Taxi

Despistaos

Efecto Mariposa

McFly

Kate Ryan

Manuel Carrasco

Georgina

Zenttric

Maldita Nerea

Pignoise

Generation Dance

María Villalón

Maldita Nerea

Zenttric

Hotel La Paz

Manuel Carrasco

Georgina

Junts

La Porta dels Somnis

Efecto MAriposa

Kate Ryan

Edurne

Diego Martín

Pignoise

Despistaos

Taxi

McFly

Dani Flaco

Alexandra Stan

Carlos Jean y Nana

Dani Martín

Despistaos

El Pescao

Enrique Iglesias

James Blunt

La Musicalité

Macaco

Maldita Nerea

Malú

Melendi

Mohombi

Kate Ryan

Pablo Alborán

Pignoise

Pol 3.14

Robert Ramírez

Soraya

Taio Cruz

The Monomes

Alexandra Stan

Cali y el Dandee

Ed Sheeran

Paulina Rubio

Carlos Jean

Amaia Montero

Cover Drive

El Pescao

Sie7e

Amna

Lagarto Amarillo

Despistaos

Jose de Rico y Henry Méndez

Calle París

Juan Magán

Chila Lynn

Melendi

Georgina

Antonio Orozco7

Serebro

Macaco

Xuso Jones

2013 Palacio de Vistalegre de Madrid (10.000) y Sala Razzmatazz de Barcelona (2.000)

Angy

Auryn

Baby Noel y Luis López

Cali y el Dandee

Carlos Jean, DJ Nano y Ferrara

Conor Maynard

Crítika y Saik

David Pop

Efecto Pasillo

El Viaje de Elliot

Henry Mendez

Jesse y Joy

Malú

Marien Baker

Nena Daconte

Ola

Pignoise

Rasel y Jadel

Soraya

Xriz

Xuso Jones

Abraham Mateo

Xriz

Xuso Jones

Mr Kilombo

Sweet California

Pablo López

Soraya

David Pop

Antonio Orozco

Inna

Critika y Saik

Fraag Malas

Mario Jefferson

Maria Sagana

Anitta

Dreamland

Robert Ramírez

Sophia del Carmen

Porcelain Black

Adelen

Clover

Wayne Beckford

The Vamps

Abraham Mateo

Xriz

Xuso Jones

Mr Kilombo

Sweet California

Clean Bandit

Porcelain Black

Sophia del Carmen

Amelie

Soraya

Critika y Saik

Fraag Malas

Adelen

Mario Jefferson

Maria Sagana

Anitta

Dreamland

Robert Ramírez

Clover

Wayne Beckford

Sofía Reyes

Bromas Aparte

Xuso Jones

Dvicio

Djane Housekat

Xriz

Amelie

CD9

Lucy Paradise

Mario Jefferson

Sweet California

Dasoul

Benjamin

Curricé

Los TecnoTuiteros

Maldita Nerea

Years and Years

Kwabs

Calum

Omi

Auryn

Jason Derulo

2016 Plaza Mayor de Madrid (11.000)

Nick Jonas

Abraham Mateo

Morat

Fangoria

Furious Monkey House

Efecto Pasillo

AronChupa

Ana Mena

Marlon

Nelou

Alx Veliz

Xriz

Jadel

Álvaro Soler

Calum

Jasmine Thompson

Dasoul

Auryn

Alan Walker

Barcelona

Ana Mena

Atacados

Barei

Blas Cantó

Bombai

Bromas Aparte

Cali y El Dandee

Carlos Marco

David Otero

Dasoul

Ender

Marlon

Piso 21

Sweet California

Vuit

Yall

Madrid

Ana Mena

Atacados

Barei

Bebe Rexha

Blas Cantó

Bombai

Bromas Aparte

Cali y El Dandee

Carlos Marco

David Otero

James Arthur

Jax Jones

Juan Magán

Marlon

Piso 21

Spencer Ludwig

Sweet California

Taburete

Yall

Málaga

Ana Mena

Atacados

Barei

Blas Cantó

Bombai

Bromas Aparte

Cali y El Dandee

Carlos Marco

Fangoria

Juan Magán

Marlon

Piso 21

Yall

2018 Wizink Center de Madrid (10.000), L'Escardivol de Rubí (17.000) y Auditorio Municipal Málaga (10.000)

Madrid

Liam Payne

Clean Bandit

Taburete

Adexe y Nau

Blas Cantó

Sofía Reyes

Anitta

Aitana y Ana Guerra

Juan Magán y Belinda

REYKO

Melendi

Efecto Pasillo

Ruth Lorenzo

Scott Helman

Maico

Sweet California

Ana Mena

Álvaro Soler

C.Tangana y Dellafuente

Why don´t we

Barcelona

Pablo López

Sweet California

Blas Cantó

Sofía Reyes

Adexe y Nau

Juan Magán y Belinda

REYKO

Aitana y Ana Guerra

Efecto Pasillo

Scott Helman

Álvaro Soler

David Lafuente

Laura Durand

Aran

Maico

Ana Mena

Málaga

Juan Magán y Belinda

Aitana y Ana Guerra

Laura Durand

REYKO

Efecto Pasillo

Blas Cantó

Scott Helman

David Lafuente

Sofía Reyes

Maico

Ana Mena

Madrid

Blas Cantó

Dani Fernández

Aitana

Ana Guerra

Beret

Lola Índigo

Sweet California

Ana Mena

Efecto Pasillo

Danny Ocean

Dynoro

Macaco

Danna Paola

HRVY

Alfred García

Ava Max

Bombai

Pol Granch

Barcelona

Beret

Dani Fernández

Danny Ocean

Aitana

Ana Guerra

Lola Índigo

HRVY

Danna Paola

Dynoro

Inna

Nil Moliner

Agoney

Romy Low

Siderland

Chloe Phillips

Lildami

Suu

Bombai

Pol Granch

Málaga

Sweet California

Blas Cantó

Beret

Dani Fernández

Danny Ocean

Aitana

Ana Guerra

HRVY

Danna Paola

Alfred García

Ana Mena

Agoney

Bombai

Pol Granch

Noelia Franco

Nerea Rodríguez

2020

Cancelada

Madrid

Aitana

Ana Mena

Bombai

DVICIO

Lola Índigo

Omar Montes

Beret

Rocco Hunt

Marlon

Juan Magán

Dani Fernández

Lérica

Nil Moliner

Álvaro de Luna

Sweet California

Marlena

Marc Seguí

Álvaro Soler

Pol Granch

Barcelona

Nil Moliner

Álvaro de Luna

Marlon

Dani Fernánez

Lola Índigo

Juan Magán

Lérica

Miki Núñez

Ana Mena

Rocco Hunt

Omar Montes

Pol Granch

Bombai

Belén Aguilera

Manel Navarro

Joan Garrido

Emlan

Amber Figeroa

Subliminal

Marc Seguí

Nerea Rodríguez

Sweet California

Marlena

Álvaro Soler

2022 Wizink Center de Madrid

Madrid

Nicky Jam

Purple Disco Machine

Justin Quiles

Manuel Carrasco

Lola Índigo

Ana Mena

Mau y Ricky

DVICIO

Nil Moliner

Tiago PZK

Chanel

Marlon

Bomba y David Otero

Marc Seguí

Miki Núñez

Lérica

Pole.

Ainoa Buitrago

Agoney

Hens

Leo Rizzi

Belén Aguilera

Zzoilo

Walls

Barcelona