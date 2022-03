Leo Rizzi nos lleva al otro de ‘La puerta’ en su nuevo single: mira el vídeo y la letra

Solo al parar

puedo ver

más allá

Si correrás

cuando llueva a mares en el monte

si te quedaras

Cuando caigan nubes de colores

Y por todas las copas que nos tomamos

Y por todas las rosas que no te he dado

ahh

¿Quieres ir a otro lado?

Al otro lado de la puerta

donde nos contamos las ralladas

Tu me posas con la boca abierta

Y yo te dibujo la mirada

Al otro lado de este mapa

Donde nos hablamos de fantasmas

Donde yo te poso con tus faldas

Tu me trasteas la guitarra

Me quedaré

cuando llueva a mares en el bosque

y te abrazaré

aunque se nos caigan los colores

y por todas las copas que nos tomamos

y por todas las rosas que no me has dado

ahh

Al otro lado de la puerta

donde nos contamos las ralladas

Tu me posas con la boca abierta

Y yo te dibujo la mirada

Al otro lado de este mapa