Nos preguntamos si Leo Rizzi llevará a LOS40 Primavera Pop 2022 el singular estilismo de su último single

Leo Rizzi es uno de esos artistas que tienen las ideas claras y no se rinden a las tendencias del momento. él tiene una forma personal de entender la música que ha expresado a través de canciones como Amapolas que consiguió convertirse en un éxito gracias a TikTok y que tuvo especial buena acogida en México.

Puede que sea el tema que podamos escuchar en LOS40 Primavera Pop 2022. El cantante ibicenco estará el 1 de abril en el Wizink Center de Madrid y al día siguiente en Rubí (Barcelona). Si elige este tema podremos escuchar sobre el escenario este tema que hablar del amor libre.

Aunque puede que se decida por La puerta, su próximo single que todavía no hemos podido escuchar, pero que podría presentarnos en este evento con el que celebramos la llegada de la nueva estación.

Un estilismo propio

De momento hemos visto la portada de ese single y ya, de entrada, nos ha llamado la atención por el estilismo que ha elegido para posar. Una falda con americana con mucho rollo estudiante y con accesorios que dejan claro que tunear su propio vestuario lo hace único. Y unas medias rotas que dejan claro que su intención es romper fronteras de género.

“Tengo un gusto por la estética muy grande, me encanta todo lo que tenga que ver con la vestimenta, con la moda, hasta con planos artísticos en cuanto a los videoclips, me gusta cuidar mucho el arte”, nos contaba una de las últimas veces que hablábamos con él.

Y es que este estudiante de Bellas Artes le da mucha importancia a la estética y está creándose un imaginario estilístico con el que transmitir su forma de entender la vida.

“Es una cosa que es una inquietud mía y ahora mismo la estoy desarrollando por un terreno, así como más conceptual, si pudiéramos poner etiquetas, más en lo grunge, años pasados como 90s, 80s, incluso 70s. Me gusta mucho indagar, pero yo creo que es algo superficial, realmente. Voy mirando lo que me gusta y eso me lo agencio”, reflexionaba sobre un tema que tiene pinta de que cada vez es menos superficial.

Aparte de la curiosidad por saber qué tema llevará al Festival, ahora también tenemos curiosidad por saber cómo saldrá vestido, si optará por pantalones o falda. Que esto de cuidar la vestimenta no es solo cosa de mujeres… afortunadamente.