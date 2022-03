El tercer programa de El Desafío ha estado muy marcado por diferentes anécdotas. Y es que en este programa de Antena 3 todo puede suceder. Los concursantes poco a poco han ido entrando en faena y se han ido haciendo con la dinámica del programa. Sin embargo, esta tercera entrega ha estado marcada por alguna que otra tensión antes de las pruebas, algún comentario inesperado y, sobre todo, muchas sorpresas, que no solo van de la mano de los concursantes.

El tercer programa ha comenzado por todo lo alto con un duelo entre María Pombo y Raquel Sánchez Silva, que se han tenido que enfrentar a los rodillos infernales. Una prueba que requiere de mucho equilibrio y mucha concentración y que ha hecho sacar el lado más competitivo de ambas, especialmente, de Raquel que tras la perfecta ejecución de María ha asegurado: “Tengo que jugármela”. Tras un duelo muy ajustado, Raquel se ha alzado como ganadora. La exigencia de la presentadora es algo que lleva comentándose desde el primer programa, pero es que muchos de sus compañeros la han señalado como la clara ganadora del programa y por eso, siempre temen enfrentarse a ella, algo que ha dejado claro María Pombo en sus entrenamientos: “Nadie quiere enfrentarse a Raquel”.

Un hecho que también ha compartido Jesulín de Ubrique, que se ha quejado en directo a Roberto Leal de por qué en el orden de las pruebas siempre le ponen detrás de Raquel, un comentario que no ha gustado nada a María Pombo y que ha reprendido con: “Perdona, pero también te toca después de mí”, un zas que ha dejado al propio torero descolocado. Pero, ¡todavía hay más!

Con este escenario, Jesulín de Ubrique ha tenido que hacer frente a una misión un tanto imposible, concretamente, ha tenido que tocar varios instrumentos a la vez. Pese a la dificultad, el torero ha conseguido incluso protagonizar un bis de una canción.

Jesulín se convierte en el Tom Cruise de Ubrique #ElDesafío3 pic.twitter.com/gHV0FnVmcI — El Desafío (@eldesafioA3) March 25, 2022

Norma Duval, por su parte, ha conmovido al plató con su fuerza y su garra, ya que ha tenido que convertirse en un monje shaolin y hacer frente a un pasillo lleno de cristales, partir una tabla con fuego y doblar una barra con el esternón. Sin duda, un retazo que ha dejado sin palabras a todos los presentes.

Norma Duval se convierte en una shaolín partiendo dos maderas con un único golpe #ElDesafío3 pic.twitter.com/HA2MJg77tR — El Desafío (@eldesafioA3) March 25, 2022

El momento más emocionante del programa ha llegado con Omar Montes y su prueba de apnea, donde se ha mostrado un poco reacio, pero finalmente ha conseguido concentrarse y sorprender con un tiempo de 4:23 minutos. Un momento épico que ha sido aplaudido y ovacionado por sus compañeros y el jurado.

Javier Hernanz, el sustituto de Juan Betancourt, alejado de las cámaras dos semanas por una lesión, ha protagonizado un encontronazo con los miembros del jurado, tras no estar de acuerdo con las puntuaciones recibidas. El deportista olímpico ha tenido que enfrentarse a un perfomence con el grupo de baile los Vivancos, un show que ha requerido de coordinación y mucha implicaicón para ir al unísono. Algo que, según Hernanz, no ha sido del todo valorado y ha dejado claro: “Creo que con la implicación que tuve dentro del reto esta semana, creo que valorar a lo mejor haber llegado tarde en un acorde y demás es un poco exigente", ha comenzado comentado. “Considero que es poca nota, pero no voy a cuestionar yo al jurado”, ha concluido. Una queja que no ha pasado inadvertida para el jurado y que se ha amparado en el alto nivel de la noche para justificar su valoración.

Lorena Castell ha disfrutado mucho de su desafío de esta semana,que ha estado subida a un toro hidraúlico y ha celebrado su perfecta ejecución al son de la música. El último en enfrentarse al reto ha sido El Monaguillo, que estaba frustrado por no haber conseguido superar su reto, tanto es así que se ha roto a llorar en el programa, a lo que sus compañeros han respondido con diversos mensajes y muestras de apoyo.

El despelote de Juan del Val

Pocholo ha sido el compañero invitado en esta tercera entrega de El Desafío, que ha llegado pisando fuerte con su inseparable mochila y con un reto que requería de mucha puntería. Además, ha querido hacer una apuesta con Juan del Val, que finalmente ha ganado Pocholo y que le ha llevado al miembro del jurado a cumplir su parte. Por lo que Juan del Val ha tenido que romperse su camisa y que ha desatado muchas risas entre los compañeros.

Esta gala ha estado cargada de todo tipo de momentos, pero, sin duda, por ponernos los sentimientos a flor de piel. Las votaciones también han marcado algunas tensiones durante la noche y Omar Montes ha sobresalido en las puntuaciones como el claro vencedor.