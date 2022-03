Ewan McGregor confiesa lo que hace con las puertas de los supermercados: “Es algo embarazoso”

Ewan McGregor no para de aumentar el hype por lo que se avecina. Y es que no debemos de olvidarnos que el próximo 25 de mayo se estrena la serie Obi-Wan Kenobi en Disney+. Tras The Mandalorian y El Libro de Boba Fett, esta nueva producción llegará para convertirse en uno de los mejores estrenos del año. Sobre todo porque el actor volverá a dar vida al gran maestro jedi, Obi-Wan Kenobi.

De hecho, el pasado 10 de marzo se publicaron las primeras imágenes de la serie, lo que hizo que los fans de Star Wars se mueran de ganas de que llegue el verano. En las imágenes podemos ver al estadounidense con el sable de luz azul, un momento que ha revolucionado las redes sociales con muchos comentarios positivos. Por eso, el actor también ha estado en entrevistas con varios medios como promoción de la misma y en una de ellas ha confesado algo inaudito.

El 22 de marzo, McGregor ha estado en una entrevista con Entertainment Weekly para hablar de su paso por la saga de George Lucas y la nueva apuesta de la plataforma de contenidos. Sin embargo, uno de los temas que también han resultado interesantes de la charla ha sido cuando le han preguntado por si alguna vez ha usado un truco Jedi con alguien en la vida real. "No realmente. Quiero decir, he sido acusado de usarlo aquí y allá por personas que intentan ser graciosas, pero no, no lo creo. He visto hipnotizadores de televisión y esas cosas... donde en realidad hacen que la gente crea algo que no es cierto por la forma en que dicen las cosas. Pero no, no tengo esas habilidades", responde Ewan.

"Es un poco vergonzoso"

Pero luego admitió lo sorprendente: el actor utiliza la 'Fuerza' Jedi en las puertas automáticasde los supermercados. "¡Lo hago con las puertas!", confiesa entre risas. Así que sí. McGregor utiliza la 'Fuerza' de los dedos en el aire moviéndolos de izquierda a derecha frente a una puerta automática de un supermercado cualquiera de su zona.

"Siempre hago un pequeño movimiento Jedi para las puertas y de vez en cuando me han pillado haciéndolo. Ya sabes, como en el supermercado o algo así cuando estoy sacando mi carrito", añade. Sin duda, sabe muy bien cómo divertirse gracias a los trucos que le ha dejado Star Wars. Aunque es muy difícil que no te pillen haciéndolos. "Siempre es por mi propia diversión porque me hace reír, pero de vez en cuando me han pillado haciendo eso, y es algo embarazoso. Es difícil no hacerlo, ¿no? Es divertido. Si el momento es el adecuado, se siente muy poderoso", manifiesta Ewan.

Y tú, ¿lo has intentado? ¿O vas a intentar a usar la 'Fuerza' Jedi para abrir las puertas de los supermercados?