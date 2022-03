‘Secret Story 2’ despide a una de sus finalistas en la última expulsión de la edición

Secret Story 2 está a días de acabar, por lo que ya queda muy poco para saber quién será el ganador o ganadora del programa. La lista de finalistas oficiales del programa, anunciados en la última gala tras la expulsión de Sara, están formados por Marta, Adrián, Carlos, Rafa y Cora. Pero de ellos, aún queda alguien que no va a vivir el último programa en Guadalix.

Justo después de ser nombrados finalistas, el programa volvía a abrir las votaciones online para empezar a contabilizar votos. Eso sí, fue al contrario que lo que se venía viviendo durante la edición: ahora la audiencia debe votar en función de a quién quiere ver llevándose el premio del programa, no a quién quiere expulsar. Algo que, sin duda, puede dar un resultado muy distinto a lo visto durante todas las galas.

Con millón y medio de votos en total desde el anterior jueves, el programa ya sabía la identidad del concursante menos votado, y por tanto, expulsado. Y aunque se sabía que iba a sorprender, su expulsión se vivió de forma totalmente inesperada:

El público ha decidido que el finalista menos votado, y que por tanto se queda fuera de la final, es CORA #SecretRectaFinal pic.twitter.com/W674AmLBcx — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 27, 2022

La última expulsada antes de la final fue Cora, algo que recibía con una cara de notable decepción. La forma de comunicárselo fue de lo más curiosa: Carlos Sobera accionó una alarma en la casa y empezó a decir quién era el menos votado y por tanto que debía abandonar la casa… No sin antes una breve pausa publicitaria, claro. Ni ella misma se esperaba salir expulsada, tal y como le confesó al presentador en ese preciso instante.

Antes de conocer la decisión del público y despedirse de sus compañeros, Nagore Robles rompía una lanza a su favor y pedía al público votarla para que no saliese. Su hermano Jonathan, ya de lo más reconocido por los seguidores del programa, también pidió a la audiencia que se quedase su hermana tras confesar las duras condiciones económicas que atrevaron en familia hace unos años.

Sin embargo, estas últimas alegaciones no fueron necesarias para que ésta fuese la última en el raking de más votados. No será por la campaña que le hizo su hermano, que más allá de su participación en el plató defendiéndola -mucho más calmada que de costumbre, algo que Sobera no pudo evitar elogiar-, se basó en promocionar el hashtag #Coritapuraluz. Un mensaje que también se tatuó en el brazo.