Jonathan, el gran descubrimiento de ‘Secret Story’ contesta a los que dijeron que fue al plató drogado

El jueves pasado se estrenó la segunda edición de Secret Story, la primera con concursantes anónimos. Fue una gran gala que nos ofreció muchas novedades, empezando por el casting que se sale un poco de los estándares a los que estamos acostumbrados en este tipo de formatos.

Y si el perfil de concursantes llamó la atención, más todavía uno de los familiares de uno de los nuevos habitantes. Jonathan Vaquero, el hermano de Cora, fue toda una revelación que logró robarse el protagonismo.

Su cara llena de tatuajes, su forma de hablar con cierto deje de barrio y su efusividad hablando dejó a más de uno con la boca abierta. En redes fue muy comentada su presencia en el programa y muchos hablaron de las sustancias que debía haber consumido antes de salir en la tele.

Sin duda, se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de esta edición sin ni siquiera ser concursante. Este fin de semana se ha pasado por Viva la vida para hablar de su hermana.

Primeras explicaciones

“Ella es una chica que conserva y mantiene esa pureza en su corazón, esa transparencia. Y eso cuesta mucho, es muy complicado, porque tú, a lo largo de la vida, pasas muchos engaños, muchas decepciones, muchas tristezas y, al final, conservar la autenticidad, el ser fiel a ti mismo, el ser real, el siempre estar sonriendo…a ver, entendamos lo que es siempre sonreir, siempre sonreir, ante la adversidad estamos obligados a anteponernos a ella y siempre con una sonrisa”, decía.

Y parece que él lo ha conseguido pese a que ha tenido que pasar por momentos complicados. “Yo tuve cáncer de testículo, en el huevo izquierdo. Yo tengo un huevo de goma. Pero yo con ese huevo de goma hago lo que otros no hacen con sus dos huevos originales”, explicaba para asombro de más de uno, no había más que ver las caras tanto de la presentadora como de los colaboradores del programa.

Sandra Barneda, que andaba sustituyendo a Emma García, aseguró que se había equivocado con él. “Vas a ser uno de los descubrimientos y uno de los ejemplos de que prejuzgamos muchísimo porque creo que cuanto más se te vaya conociendo, mucha gente de la que te ha prejuzgado te dirá ‘no es como yo creía’. Es como muy cañero, tiene una imagen que… pero luego…”, expresaba.

Sus formas en un plató llaman la atención. Por ejemplo, cuando se levanta y empieza a andar de un lado a otro mientras se expresa. “Este es un mensaje para la audiencia y es que, a mí, se me ha tachado de que, si voy puesto, de que si voy muy drogado…claro que me drogo y, ¿sabéis cuál es mi mayor droga?, cada vez que sale el sol, cada mañana que sale el sol y me hace sentir vivo, esa es mi mayor droga”, confirmaba.

“Hay que, mientras respiremos, hay que ser felices, hay que sonreir, porque la vida ya es suficientemente cruel y aquí hemos venido para convertir lo cruel que es la vida en amor. Lo contrario del miedo, no es el odio, siempre nos han vendido eso y no, lo contrario del miedo no es nada, es el amor por encima del miedo. El odio no es nada, el odio te intoxica a ti mismo, el odio no va a ninguna parte”, sentenciaba mientras no paraba quieto y buscaba las cámaras.

“A mí me podéis tachar de lo que queráis, me podéis intentar hundir, pero cuando un clavo sobresale, lo normal es que te intenten incrustar en la madera, pero yo no soy un clavo. Yo soy Jonathan Vaquero Segur y he venido a mostrar mi corazón, guste o no guste. Entonces, por mucho que intentéis hundirme y hay excesivos comentarios, coño, vamos a vivir o ¿no ha servido de nada la pandemia?”, preguntaba al aire.

Está claro que vamos a tener Jonathan para rato.