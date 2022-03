Vicky Martín Berrocal sobre el vestido de Ana Fernández en el Festival de Málaga: “Es que vas desnuda tía”

Aunque en las últimas horas los vestidos que han monopolizado la actualidad informativa son los que hemos podido ver en la alfombra roja de los Premios Oscar, hay otros que también han llamado la atención en las últimas horas. No podemos olvidarnos del Festival de Cine de Málaga por el que este fin de semana ha pasado Ana Fernández.

Sus alfombras rojas también están llenas de glamour y estrellas que brillan tanto como las de Hollywood y ella es un buen ejemplo.

“Ayer fui una fusión entre la mítica muñeca Sindy y Daryl Hannah en 1,2,3 splash”, confesaba sobre el vestido que lució en el evento. Y no ha dudado en compartir detalles de su look elegido para esta ocasión que no ha pasado desapercibido.

“@gabriel_llano estaba feliz rodeado de mechones de @extensionmania, fabricando una semi braguita para esa apertura lateral, que como lleva diciendo un mes mi querida @vickymartinberrocal ‘es que vas desnuda tía’ con su diseño @victoria.coleccion donde nos lo hemos pasado pipa haciéndolo a mi ‘pequeña’ medida”, compartía.

Un vestido de Vicky Martín Berrocal que dejaba a la vista el abdomen de la actriz que deja evidencia lo mucho que trabaja su six pack. Siempre ha defendido el ejercicio y la dieta para conservarse así de bien, y está claro que es efectivo.

Un look que cuidaron al detalle incluido el maquillaje. “Un makeup muy en mi línea gracias a @yslbeauty @emma_monreal, teníamos strass, pero no estábamos tan juguetones”, aseguraba.

Un fin de semana redondo

Está claro que disfrutó de su paso por el festival. “Gracias un año más @festivalmalaga por contar conmigo, siempre es un placer ir a esa alfombra tan divertida de gente entregada, sois un subidón!”, aseguraba.

Sus amigos y seguidores no han dudado en piropear el resultado de su puesta a punto para el evento.