El traje de Sebastián Yatra saltándose el protocolo de los Premios Oscar genera muchos memes

Sebastián Yatra, interprete de La canción "Dos Oruguitas" nominada a mejor canción, hace su aparición en la Alfombra Roja de los Premios Oscar 2022. #Oscar #Oscar2022 ¡Ehhhh! No, no le compro este atuendo color rosa. De este look van a hablar bastante. FIN. pic.twitter.com/k8cojKG7kd

A ver, que vaya todo de rosa no me fascina. No me gusta, no me acaba de matar, pero es que a este hombre todo lo que le pongas le queda bien. Y me gusta que al menos se haya arriesgado con algo, y no haya ido de negro básico como la mayoría de hombres. 8/10 pic.twitter.com/dE9Bpw3xDW