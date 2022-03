Camila Cabello publica un nuevo adelanto de su álbum ‘Familia’

Camila Cabello ha publicado en su cuenta de Instagram un adelanto de uno de los temas que forman parte de su tercer disco de estudio, Familia, que se estrena el próximo 8 de abril. Aún se desconoce el nombre de la canción, pero las primeras reacciones entre sus fans son positivas.

El fragmento que subió la artista habla de cómo se va deteriorando una relación sin intención de querer romperla, pero que poco a poco va separando a las dos personas.

When I'm afraid of the world (cuando tengo miedo del mundo) / When every part of me hurts (y cada parte de mí duele) / You don’t know how many times (no sabes cuántas veces) / You’ve save me (me salvaste).

Familia es el tercer disco de estudio de la cantante, después de Romance y Camila. Un álbum con sonidos latinos que quiere mostrar los vínculos familiares de la artista, con letras sobre su vida cotidiana. Ya se conocen algunas de las canciones, como las ya estrenadas Don’t go yet, donde mezcló la cumbia y el pop, o la reciente colaboración con Ed Sheeran, Bam Bam, con una melodía pegadiza llena de onomatopeyas.

A las dos ya lanzadas como single se suma La Buena Vida, una canción homenaje a sus raíces mexicanas, la cual cantó en el concierto de Tiny Desk. Familia, además de la colaboración con Ed Sheeran, cuenta con otras tres más. Lola, un tema compuesto junto al cubano Yotuel, rindiendo homenaje a todas las mujeres de Cuba que tuvieron que huir del país para buscar una vida mejor; Hasta los dientes, un tema en español cantado a dúo junto a la artista argentina María Becerra; y una colaboración con Willow, titulada Phychofreak.

Como presentación de su álbum, Camila Cabello organiza un concierto a través de la red social TikTok. Un evento llamado “Welcome to the family”, donde cantará todas las canciones de su nuevo álbum mientras realiza un espectáculo de música inmersiva complementando su música con la escenografía y los vestuarios cambiantes. A través de la realidad extendida, los fans de la artista, que cuenta con 15 millones de seguidores en TikTok, podrán seguir el espectáculo virtual a partir de la 1:00h/hora española del día 8 de abril o a las 20h/hora española del día 9 de abril.