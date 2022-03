J Balvin y Ed Sheeran traen a Anda Ya, Pasta Ya

Se acerca la semana santa y Anda Ya junto con J Balvin y Ed Sheeran queremos ser tus aliados perfectos para que te puedas pegar esa escapada que siempre soñaste.

El primer trimestre del año se hace bastante largo, teniendo en cuenta los pocos puentes y festivos que hay, ¿verdad? Pero la cosa cambia si te contamos que podrías hacerte con 1,500 euros cada día en Anda Ya, ¿verdad?

¡En 15 minutos damos la PISTA que a las 8:30h te ayudará a ganar la PASTA! 😀💰



Apunta el 900 35 40 40 📱 y llama en cuanto digamos #PastaYa#AndaYaEnLOS40 pic.twitter.com/fhVkZXcLfo — Anda ya! (@40Andaya) March 29, 2022

Hemos unido nuestras fuerzas con las de J Balvin y Ed Sheeran, que se han compinchado para combinar su talento en una doble colaboración, Sigue y Forever My Love.



El proyecto surgió un día en el que Sheeran escuchó a Balvin hablando una mañana en el gimnasio y reconoció su voz. Se pusieron a hablar y de esa amistad, nació la colaboración.



Sigue, un tema festivo, del reggaeton que más representa a Balvin, Forever My Love, una bella balada de amor al más puro estilo Sheeran, muestran la habilidad única de ambos para cruzar entre géneros. Los dos han comprobado que cuando se trata del lenguaje de la música, no existen las barreras.

La mecánica de participación en nuestro Pasta Ya es muy sencilla: alrededor de las 08:15, nuestros presentadores, Dani Moreno "el Gallo" y Cristina Boscá anunciarán por antena la pista del día. Si estás atento, te será muy fácil acertar después.

Alrededor de las 08:30 lanzarán la señal "Pasta ya" y será desde ese mismo instante en el se abrirán las líneas. El primer oyente mayor de edad que llame al 900 35 40 40, entrará en antena y tendrá que elegir una de las tres opciones del día.

En caso de que la primera llamada falle en su respuesta, se pasará a la siguiente, quitando la opción descartada, y haciendo mucho más fácil ganar. Si el segundo también se equivoca, quedará la opción correcta directamente para quién llame en tercer lugar. Si quieres saber exactamente cómo funciona, consulta las bases legales del concurso.

Y recuerda, para no perderte el día a día del programa y los contenidos exclusivos de Anda Ya, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales: Instagram, Facebook y Twitter.

