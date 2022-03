Anabel Pantoja defiende a su tía tras la emisión del primer episodio de 'Sin perdón'

Si algo podemos sacar en claro de los acontecimientos de los que estamos siendo testigos en televisión, es que los últimos meses y semanas no están siendo los mejores para los miembros del clan Pantoja: la muerte de la matriarca Ana María Martín a finales de septiembre del 2021, la separación de Anabel Pantoja a principios de año tras cuatro meses de matrimonio, la cada vez más complicada relación entre Isabel Pantoja y sus hijos y su último paso por los juzgados el pasado 22 de marzo han terminado de poner en jaque a una de las familias más importantes de la prensa del corazón en nuestro país.

En medio de todos estos acontecimientos, uno destaca por encima de los demás: la llegada de Isabel Pantoja al juzgado para declarar como sospechasa de un posible delito de insolvencia punible, que podría acabar con las imágenes de la tonadillera entre rejas, una pesadilla para la cantante de la que ya fuimos testigos hace nueve años.

Junto a estos hechos, otro sobrevuela el plató de Sálvame: la creación de una docuserie que el pasado 28 de marzo se estrenaba en el programa, Sin perdón, que se anunciaba con el objetivo de contar la otra cara de la realidad, la historia que a Isabel Pantoja le hubiese gustado contar frente a las diferentes informaciones que hemos ido escuchando sobre su familia en los últimos años.

La reacción de Anabel Pantoja

En la tarde de su estreno, Anabel Pantoja pudo verlo en directo separada de sus compañeros y sin su teléfono móvil, asistiendo a un primer episodio que se centraba principalmente en las imágenes de una Isabel Pantoja completamente derrotada y angustiada reviviendo la pesadilla de asistir a los juzgados mientras una treintena de cámaras y periodistas la acosaban a las puertas y durante sus declaraciones para conseguir unas imágenes del drama que estaba atravesando la cantante.

Un documental que hablaba de cómo la prensa y la justicia no habían sabido proteger a la artista, habiéndose convertido a lo largo de los años en un objeto de consumo completamente deshumanizado para llenar los programas de televisión. Un documental donde, además, pudimos escuchar la opinión de cronistas de televisión, periodistas, abogados y psicólogos para entender la situación que estaba atravesando Isabel Pantoja.

Su sobrina Anabel no pudo evitar llorar ante las imágenes que estaba viendo, terminando el documental echando la culpa a la prensa y la justicia de la situación tan complicada que estaba viviendo su tía: "Felicidades a todo el equipo que ha hecho este documental, se han dicho muchas verdades, tarde, pero se han dicho" comentaba la influencer "Hay mucha gente hija de hospital en este país, está muy bien planteado. Una persona que está mal y en una sala parecía un circo. Sola, le estaba dando un ataque de ansiedad, después de 36 preguntas de todos los compañeros, si no llegan a estar los guardias civiles a mi tía se la comen, se la come la prensa y me da igual que me critiquen ahora"

Anabel Pantoja confesaba que había imágenes que no había sido capaz de ver: "Me he tenido que salir de aquí porque no iba a soportar vivir lo de hace 9 años [...] Querían verla llorando, rota, humillada". Finalmente, se mostraba especialmente crítica con las palabras de Alessandro Lecquio, que hablaba de Isabel Pantoja como un animal televisivo que solo se movía por el dinero: "El animal eres tú por llamarla así".