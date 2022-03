Las reacciones de Chabelita y Kiko Rivera a la posible entrada en prisión de su madre, Isabel Pantoja

Isabel Pantoja volvía a sentarse en el banquillo este mañana para declarar en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga, tras haber sido acusada por un delito de insolvencia punible. La cita judicial de la tonadillera no ha estado exenta de polémica y es que a su entrada al juzgado un enorme grupo de periodistas la estaba esperando para fotografiarla, algo que no ha cesado tampoco durante la celebración del juicio. Tal ha sido el revuelo que ha tenido que entrar custodiada por los guardias civiles.

Mientras Isabel Pantoja hacía frente a una de los momentos más difíciles de su vida, sus hijos, concretamente, Chabelita, mostraba su apoyo a su madre desde El Programa de Ana Rosa, en el que estaba trabajando. Mientras veía las imágenes de lo acontecido con su madre a la puerta de los juzgados, Chabelita no ha tardado en sentenciar que esto era “algo horroroso para ella” al tener que volverse a enfrentar a una situación muy similar, que ya vivió tiempo atrás.

Además, la actual colaboradora de El Programa de Ana Rosa ha remarcado muy afectada al ver a su madre: “Estoy en shock porque no me esperaba verla allí y eso me impresiona”. Unas palabras que han proseguido con un mensaje de apoyo: “Me encantaría estar con ella y ayudarla, darle un beso o un abrazo... Con el estado de ánimo que tiene, esto la perjudicará aún más”, comentaba con los ojos vidriosos.

La hija de la cantante ha proseguido con su relato mostrando su lado más sincero al explicar las ganas que tiene de reencontrarse con su progenitora: “Estoy a cuarenta minutos de su casa y ella lo sabe... No me importa ir a buscarla y darle cariño si ella me lo permite”. Pese a que su estado anímico no esté pasando por el mejor momento, Chabelita ha contado como se sentía su madre: “pronunciar la palabra cárcel le supone un enorme esfuerzo”.

Esta intervención ha acabado con una protesta en la que la hija de la cantante no daba crédito a que su madre y su tío, Agustín Pantoja acabasen entrando por la puerta de los juzgados escoltados por la Guardia Civil, tras estar rodeados por varios periodistas y fotógrafos, una situación que se ha desbordado en cuestión de segundos: “No entiendo que no haya habido más protección o una valla para que no ocurriera nada esto” haciendo hincapié en que la última vez la tonadillera sufrió un mareo.

Kiko Rivera manifiesta su amor hacia Irene Rosales

Mientras Isa Pantoja exponía su preocupación por su madre mostrando su apoyo en uno de sus momentos más duros, su otro hijo, Kiko Rivera optaba por hacer algo distinto. El Dj ha querido poner punto y final a los rumores de crisis con Irene Rosales que últimamente existían, un hecho que llega el mismo día en el que su madre ha tenido que enfrentarse de nuevo a una cita judicial.

Sin duda, un mensaje de lo más llamativo por el día que es. Bien es cierto que, Kiko Rivera, no ha prestado ninguna declaración sobre el juicio de su madre. La relación entre Isabel Pantoja y su hijo hace tiempo que está rota y habrá que esperar para ver si realmente es un daño irreparable o sí, quizás, en algún momento puedan perdonarse y retomar de nuevo su relación.