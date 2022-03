Los Rolling Stones anuncian nuevo álbum con sus conciertos en El Mocambo

En la primavera de 1977, una banda ya mundialmente conocida llegó a Toronto para ofrecer dos conciertos consecutivos. Los Rolling Stones ya llenaban estadios de forma rutinaria, pero en esa ocasión quisieron permanecer lo más discretos posible: eran shows secretos.

El concierto en El Mocambo fue una sorpresa. La sala era un lugar emblemático de la escena musical de Toronto desde los años 40. Al público se le convocó a través de un concurso de radio que tenía como premio entradas para ver a una banda de rock muy de moda en la ciudad, April Wine. Fueron 300 los afortunados (y engañados) fans los que acudieron al club canadiense para encontrarse con sus ídolos los días 4 y 5 de marzo. Lo que no podían esperar es que se encontrarían con otro grupo.

Estos resultaron ser en realidad los Rolling Stones, que versionaron temas como Mannish Boy de Muddy Waters o Crackin' Up de Bo Diddley e interpretaron otros propios. Además, estrenaron Worried About You, que no se pudo volver a escuchar hasta ser grabada para Tattoo You (1981). Por supuesto, April Wine fueron los teloneros esas dos noches y así volvieron los Stones a encarnar la estimulante formación de sus inicios en clubs.

El promotor Duff Roman y los Stones eligieron a los ganadores, quienes fueron informados de la sorpresa mientras viajaban en autobús al espectáculo. Fueron canalizados en la puerta trasera de El Mocambo para evitar llamar la atención innecesariamente en el entorno del club.

Cuatro de las canciones grabadas en El Mocambo vieron la luz en 1977 en el álbum Love you live. Ahora, los Stones editan la segunda noche al completo más tres cortes de la primera. El 13 de mayo llegará Live at the El Mocambo y estará disponible en múltiples formatos, incluyendo el doble CD, vinilo y digital.

No puede haber más expectación de cara a la gira europea que los Rolling Stones llevarán a cabo este verano. Arrancará el próximo 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid pasará por las ciudades más importantes del continente. Aquí puedes consultar todas las fechas

Como siempre ocurre con los Stones, habrá una nueva y espectacular producción para SIXTY, que incluye un gran escenario, iluminación innovadora y un diseño de vídeo de última generación que será desvelado para esta esperada gira europea.