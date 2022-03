Víctor Elías felicita a Natalia Sánchez por su cumple: Lo que unió ‘Los Serrano’ no lo separa nadie

Víctor Elías y Natalia Sánchez se conocieron en Los Serrano. Esa serie que marcó una era en la ficción española y que se coló en millones de hogares que vivían semana a semana las aventuras y desventuras de una familia que podía ser la de cualquiera.

Allí fueron hermanos, novios y luego amigos y aunque han pasado 14 años desde que se emitió aquel controvertido último capítulo, lo cierto es que la amistad entre los dos actores ha seguido imperturbable.

En estos años hemos podido verles compartir buenos momentos, declaraciones de amor profundo y, en definitivamente, una vida en la que siempre han permanecido unidos pese a las distancias.

En las últimas semanas veíamos cómo Natalia se pasaba por uno de los conciertos de Víctor junto a Ana Guerra y conocía, por fin, en persona a la que ya considera su cuñada porque su unión es ya de carácter fraternal.

El caso es que Natalia Sánchez ha cumplido 32 años y él ha querido dedicarle unas palabras en sus stories. “Felicidades Pichuuuuuu. No sé cuántos años llevamos felicitándonos, pero estoy seguro de que llevo más felicitándote que no”, escribía junto a un montaje de fotos suyas compartiendo algunos de esos momentos. Y como no podía ser de otra manera terminaba con un definitivo “te quiero”.

Víctor Elías y Natalia Sánchez, dos amigos inseparables. / @lalias3 / Instagram

Una vida feliz

No ha sido la única felicitación que ha recibido la actriz, aunque sí una de las imprescindibles en su vida.

“¡3 2 A Ñ O S ! 🎂🙆‍♀️¿Pero en qué momento he llegado aquí…? Os prometo que, cierro los ojos y, en mi cabeza, sigo siendo aquella niña con trenzas, pizpireta, espontánea y curiosa de cuando tenía 10… Sigo siendo curiosa, y aún que un poco menos pizpireta, sigo conectada con aquella niña… Esa niña que hoy me alimenta, me acompaña de la mano y me empuja en cada decisión”, explicaba sobre cómo se siente con un año más.

Y en estos momentos de hacer balance, el suyo no puede ser más positivo: “Hoy, aunque suene típico, solo puedo dar gracias por lo afortunada que soy... Llevo dedicándome a la mejor profesión del planeta desde los 4 años sin parar, y de eso ya hace la FRIOLERA DE 28… 28 años trabajando en lo que me hace feliz…Tengo salud, la mejor familia (elegida y sanguínea) que se puede tener, unos hijos que completan el círculo con su ternura, su energía y hasta con sus rabietas…🤷‍♀️, un compañero de viaje que me alienta, me hace crecer y al que amo cada día más y una vida plena, con sus luces y sus sombras, de la que sigo aprendiendo cada día…Ayysss…”.

“Gracias por tantísimas muestras de cariño, hoy y siempre, y por acompañarme en cada paso! De verdad… PD: Por casualidades de la vida, nací en el #DíaInternacionalDelTeatro así que, feliz día a tod@s y que sigamos disfrutando de la magia del teatro eternamente!🎭❤️”, concluía.