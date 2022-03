El desgarrador mensaje de Cristina Saavedra por el cáncer de su hermana

Cristina Saavedra ha lanzado un mensaje que nos ha conmovido a todos. La periodista de La Sexta está atravesando un momento personal muy complicado debido al cáncer que padece su hermana y ha querido hacer pública una situación que le parece injusta con todas las personas que están ingresadas en el centro sanitario gallego en el que se encuentra ingresada su familiar, así como para todos sus allegados.

"En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando!", ha arrancado Saavedra visiblemente enfadada en un mensaje que ha publiado en Twitter.

La presentadora de Atresmedia ha continuado recalcando que el rodaje que está teniendo lugar en el hospital también ha bloqueado por momentos las escalares impidiendo el acceso de los familiares de los pacientes. "Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos. Y sí, larga vida al cine, con todo reposo, pero señores del Servicio Gallego de Salud, este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. Hay mucho dolor. Mucho. Desgarra", ha continuado Saavedra.

Para Cristina pasar tiempo cerca de su hermana es imprescindible en estos momentos. Por eso, que una película le robe algo tan valioso, le está doliendo muchísimo. "Vivimos con las entrañas fuera. Nos arrastramos", ha señalado en su comunicado de denuncia.

Además, la periodista de La Sexta Noticias ha querido recalcar que, entre las complicaciones derivadas de haber aceptado el hecho de que se ruede una película en una zona en la que los pacientes están en cuidados paliativos o con su vida corriendo peligro, trae además otras complicaciones que se extienden a fuera del centro sanitario y que afectan a los familiares y amigos de aquellos que padecen cáncer u otra enfermedad. "Tampoco había plaza en el parking público. Estaba ocupado por el equipo técnico de la productora. Vallado por el Conello. No hombre, todos apoyamos la cultura, también lo hacía mi hermana, pero a ella no le quedan tantos minutos, ha denunciado Saavedra, que ha acabado recalcando que la situación que se está viviendo en el hospital es, a su parecer, vergonzosa.

Una trabajadora ha pedido perdón

Aunque no ha habido una respuesta oficial, al menos públicamente, por parte del Servicio Gallego de Salud, Saavedra sí ha recibido la respuesta particular de una de las trabajadoras del organismo público, que no ha dudado en pedirle perdón a ella y a todos los familiares de los pacientes de este centro. "Te pido disculpas por la parte que me toca por ser trabajadora del Sergas... pero, por desgracia no piensan en los pacientes ni en sus circunstancias", ha lamentado esta sanitaria.

El duro año de Cristina Saavedra

El último año está siendo especialmente duro para Cristina Saavedra. La periodista ha tenido que enfrentarse en tan solo unos meses a dos grandes pérdidas y ahora a la enfermedad de su hermana.

Saavedra perdió el pasado mes de agosto a su hermana pequeña solo 12 días después de la muerte de su abuela, dos pérdidas que sin duda hicieron mella en su corazón, pues la periodista está muy unida a su familia y de hecho, consideraba a su abuela un pilar fundamental de su vida.