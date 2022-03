ElXokas vuelve a Twitch tras nueve días de ausencia: "He hecho lo que juré destruir"

ElXokas ha vuelto a Twitch. El streamer gallego llevaba diez días sin hacer un directo en la plataforma de Amazon y al fin este lunes por la noche ha decidido volver a conectarse a la red para explicar a sus seguidores cómo se encuentra y todo lo que ha sucedido durante la última semana después de que el pasado día 20 sus seguidores le pillaran con una cuenta de Twitter secundaria desde la que respondía a sus haters.

En su stream de la súltimas horas ElXokas ha dejado claro desde el primer momento que solo quería charlar un poco y explicarse e incluso ha cofesado que había desactivado las métricas para no conocer en ese momento los datos de audiencia que estaba cosechando. Para él, era el momento de sincerarse y de nada más.

El gallego ha explicado que se ha dado cuenta de que tiene una obsesión por ser el mejor en Twitch y que esto le había mantenido durante mucho tiempo alejado de su familia. Ahora, ha tenido tenido tiempo para respirar y para visitar a los suyos, a aquellos que le mantienen ligado a la "Tierra".

"Ha sido una semana con cosas muy buenas y con cosas muy malas", ha confesado, llegando a asegurar que se ha visto obligado a salir de casa si quería evitar "tirarse por la ventana" debido la angustia que sentía en su interior, algo que, según ha explicado, no ha gustado a algunos de sus seguidores que le han visto por la calle. "Eso se llama ser fuerte", ha recalcado en su defensa.

"Estoy mal, es obvio que estoy mal"

El streamer ha querido aprovechar la oportunidad que le brinda su altavoz en Twitch para reflexionar en voz alta sobre cómo a veces las personas anteponen sus metas profesionales a su vida personal y pueden llegar a perder el norte. "Me ha pasado mucho más de lo que me gustaría reconocer. Pero bueno, ha tenido que pasar esto para yo ver a mi familia y distanciarme de todo esto. Tiene que pasarme esto porque estoy mal. Es obvio que estoy mal y lo he estado mucho tiempo", ha llegado a sostener.

"Siempre he creído estar preparado para ser uno de los más fuertes y de los más grades. Siempre he creído que soy uno de los más fuertes y de los más grandes, aunque no tuviese números que avalasen ser de los más fuertes y de los más grandes. Pero la realidad es que no lo estaba", ha confesado el gallego. ElXokas admitió que pensaba que el peso de la fama era más fácil de llevar. "Pensé estar acostumbrado a las críticas, a los malos comentarios, a los elogios... Y lo estaba, pero lo estaba a otro nivel", ha explicado el streamer.

He hecho lo que juré destruir, que es devolver el odio con más odio

ElXokas ha narrado ante sus seguidores que ha sentido que ha estado durante mucho tiempo en una olla a presión. El creador de contenido ha sufriddo mucha ansiedad en los últimos meses y según sus propias palabras, "ha caído" en la trampa de dar demasiada importancia a la "opinión de gente que no lo merece". "He hecho lo que juré destruir, que es devolver el odio con más odio", ha añadido.

"Estamos creando una espiral de odio"

Además, ha reconocido públicamente que lo que hizo creándose una cuenta secundaria para contestar a quienes le critican en las rede sociales "no tiene sentido". "Entonces creamos una espiral de odio innecesaria y estúpida". "Me he dado cuenta y he dicho, joder macho, que p*** cagada. Y lo siento", ha llegado a sostener justo antes de admitir que está verdaderamente arrepentido.

ElXokas ha explicado que no era consciente de que tenía un problema hasta que no le pillaron y la situación le explotó en la cara. "Me ha tenido que pasar esto para darme cuenta, pero menos mal, porque si no hubiese estado cuatro años más haciéndolo", ha dicho a sus seguidores justo antes de explicar que él tiene claro que ha llegado le momento "de remar". Él está dispuesto a revisar todo aquello que hace mal y a corregir sus comportamientos de cara al futuro. "Pido perdón, ya lo he pedido muchas veces", añadió para cerrar el tema de las cuentas secundarias.