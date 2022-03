Spice Girls, Simply Red, Ed Sheeran, Estopa y otros que hicieron historia en la lista en marzo

En La Máquina del Tiempo de #Del40al1CocaCola recordamos esta semana canciones que fueron número uno de la lista oficial de LOS40 a finales de marzo. Las primeras coordenadas que introduce Tony Aguilar son las del año pasado, y encontramos que el líder de la lista en 2021 era Camilo con Vida de rico. Fue el segundo número uno para el parcero bigotudo, que antes lo había conseguido con Favorito.

El 25 de marzo de 2017 Ed Sheeran sumaba su cuarta semana en lo más alto con Shape of you (las dos primeras y las dos últimas, consecutivas). Esa canción le ha dado muchas alegrías al británico, y algún que otro quebradero de cabeza, pues este 2022 tenía que defenderse en un juicio de las acusaciones de plagio. Y cinco años antes, en 2012, el liderato era para Pitbull y Chris Brown con International love. Fue el cuarto sencillo de su álbum Planet Pit.

Shakira vuelve a aparecer una vez más en esta sección. El 31 de marzo de 2007 repetía en la posición de honor con Las de la intuición, sumando así la tercera de las ocho semanas que en total estaría en el número uno. Es bastante impresionante, porque ese año la colombiana fue líder con otras dos canciones, La pared y Te lo agradezco pero no, junto a Alejandro Sanz. Y si nos remontamos veinte años atrás, nos topamos en el puesto de honor con Estopa y Vino tinto.

En 1997, el fenómeno Spice Girls estaba en su apogeo. Parece mentira, pero ya ha pasado un cuarto de siglo desde entonces, y aquellas fans que entonces tenían 15 años y trataban de emular a Emma, Mel C, Mel B, Victoria o Geri ahora tendrán 40 y probablemente serán madres. Y seguro que recuerdan con mucho cariño aquella época. El caso es que el 22 de marzo de aquel año el girl power de las Spice llegó al número uno con Say you’ll be there. Y para concluir este momento retrovisor, nos detenemos en 1992: Stars, de Simply Red, coronaba la lista.