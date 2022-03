Ed Sheeran se defiende de las acusaciones de plagio y de los insultos en el juicio sobre Shape of you

Siete notas para millones de canciones en diferentes tonos, progresiones, ritmos y escalas hacen inviable que no se produzcan situaciones como la que está afrontando Ed Sheeran en el juicio en el que ha sido acusado de plagio y que se está celebrando en Londres. Una vista oral en la que el inglés ha negado todas las acusaciones y en las que además ha tenido que defenderse de los insultos de la acusación.

"Siempre he procurado ser completamente justo a la hora de atribuir créditos a todo aquel que haya contribuido en alguna de mis canciones. Suelo referirme a otras obras cuando compongo, como hacen otros autores. Y si existe esa referencia, siempre aviso a mi equipo para que obtengan la cesión o licencia correspondiente" explicó Ed Sheeran durante su testimonio en la parte oral del juicio que se celebra en el Alto Tribunal de Londres.

Todo comenzó en 2019 cuando los rotativos británicos confirmaban la presentación de una demanda por parte de los músicos Sam Chokri y Ross O’Donoghue, quienes aseguraban que el estribillo y los coros del hit del solista ingles en Shape of you son una copia de su canción Oh Why, lanzada en el año 2015. Tal y como informaba el medio británico Daily Mail, las intenciones del denunciante no eran otras que "ir a por el hábito de apropiación" del cantante y compositor.

Ese hábito es el que le ha llevado durante el juico a llamarle "urraca" al considerar que había empleado la misma estrategia en otras de sus canciones que tienen litigios abiertos (Thinking out loud vs. Let's get it on de Marvin Gaye) o no (Shape of you vs. Scrubs de TLC) después de que les incluyera en los créditos.

Según el testimonio de Sam Chokri, envió Oh Why al "círculo cercano" de Ed Sheeran en un intento de poder trabajar junto a él. En la misma declaración apunta que el pelirrojo también recurrió de manera ilegal a composiciones de la cantautora australiana Jasmine Rae o el artista jamaicano Shaggy y el trío femenino TLC.

"Sheeran tiene sin duda mucho talento, es un genio. Pero también es una urraca" añadió Andrew Sutcliffe, abogado de la parte demandante. "Mis clientes son compositores de gran talento, que merecen el mismo respeto que cualquier otro artista y el reconocimiento debido. Oh I..., Oh I..., Oh I... era una frase que usted ya tenía en su cabeza después de escuchar el estribillo de la canción de Sam, ¿no?" interrogó al artista. Todo se basaba en el proceso de grabación documentado del tema: "Me refería más bien a que se parecía mucho a la melodía de No Diggity, de Blackstreet" respondía Ed Sheeran.

El inglés y sus compositores, Steven McCutcheon y John McDaid, negaron las acusaciones. Ahora solo queda esperar a la resolución del juicio.