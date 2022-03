Confirmados los presentadores de ‘Supervivientes 2022’ con nuevas incorporaciones

Una nueva edición de Supervivientes está a punto de aterrizar en Mediaset. Secret Story ha entrado en su recta final y ya se prepara el relevo para que la cadena no se quede sin su reality del momento.

Ya hemos visto que este año el concepto gira en torno a sacar el lado más salvaje de los concursantes. Pero no sólo de ellos, también de sus presentadores.

Si el año pasado les ponían en bañador para anunciar la edición, este año les pintan la cara para mostrar ese otro lado que solo sale a relucir en experiencias extremas como esta.

Dos imprescindibles

Ya está confirmado, Jorge Javier Vázquez formará parte del equipo. Lo hemos podido comprobar en la nueva promo que ha lanzado la cadena. Ya lo había dicho que él, no tenía noticias de que no fuera a estar otra vez al frente del reality de supervivencia como algunos sospechaban tras su ausencia en la gran final de la anterior edición. El teatro se lo impidió en esa ocasión, pero parece que no habrá nada que le quite de estar en esta.

Le acompañará Lara Álvarez que, aunque se rumoreó que ya no quería más Honduras, ella misma se encargó de confirmar que estaba deseando volar hacia allá. Eso sí, antes de coger el avión ha tenido que despedirse de su “amor eterno”, su perro Choco que tan buenos momentos nos ha regalado en redes sociales.

Nuevas incorporaciones

El que no estará es Jordi González que ya anunció que había decidido tomarse un año sabático que llevaba tiempo ansiando. Ya hay sustitutos, porque dos nuevos presentadores se unen a la aventura. Por un lado, Carlos Sobera, que parece que se ha convertido en el nuevo rostro de los realities en Mediaset tras tomar las riendas de Secret Story.

Y un nuevo rostro se suma a la aventura. Ion Aramendi también sacará su lado más salvaje, aunque todavía no sabemos el papel que tendrá en esta edición. Reportero de Telecinco, se fue a RTVE, de donde ha vuelto a la que siempre fue su casa.

Ahora solo queda confirmar quiénes serán los que salten del helicóptero. En las últimas semanas se ha hablado de posibles candidatos: Kiko Matamoros, Alejandra Rubio, Manuel Bedmar, Bárbara Rey, Cristina Porta… pero, de momento, no hay ninguno confirmado.

En la gala de este jueves de Secret Story conoceremos el primer confirmado o confirmada. Está claro que la cuenta atrás ha comenzado.