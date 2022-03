Zoë Kravitz lanza una pulla a Will Smith: “Se agrede a la gente en el escenario”

Parece que el tema de Will Smith y Chris Rock no va a terminar por ahora. Ese acontecimiento será marcado (por siempre) como una de las noches más surrealistas de los Premios Óscar. Y es que no es para menos. Muchas personas han opinado sobre la famosa bofetada de Smith a Rock e incluso actores y actrices de todo el mundo no dejan de dar su opinión.

Este es el caso de Zoë Kravitz, quien ha dado su punto de vista, pero con un toque humorístico. La actriz, que interpretó a Selina Kyle/Catwoman en The Batman, ha publicado en Instragram dos imágenes en los Óscar y en el que luce, en la primera foto, su vestido rosa pastel. Mientras que en la segunda, lleva un increíble vestido largo, blanco y con la espalda descubierta. "Aquí hay una foto de mi vestido en el espectáculo de premios, donde aparentemente ahora se agrede a la gente", dice Zoe.

Sin embargo, para la imagen del vestido blanco vuelve a repetir el texto anterior, pero añadiendo algo más específico: "Y aquí hay una foto de mi vestido en la fiesta después de la entrega de premios, donde aparentemente ahora se grita blasfemias y se agrede a la gente en el escenario". Está claro que estas palabras son unas pullas para el actor Will Smith, quien no pudo contenerse la rabia por un chiste "inadecuado" de Chris para Jada.

"El título tiene potencia"

Los fans no han dudado en reaccionar a estas publicaciones que, además, se han unido hasta otras celebridades para apoyarla: "Amo esto y te amo", le escribe el actor de Breaking Bad, Aaron Paul. "Realmente, no te estás conteniendo", le escribe una usuaria. No obstante, hay otra parte de los comentarios donde se le menciona "su ironía" por ser amiga de Alexander Wang, un diseñador de moda y que ha sido acusado por abusos sexuales.

Otros, en cambio, le piden que borre la publicación. Seguramente para que no se le relacione con el espectáculo. Sea lo que sea, la actriz se ha atrevido a dejar su opinión al igual que otros compañeros de la profesión, como Jim Carrey. Y tú, ¿qué piensas de los comentarios de Zoë Kravitz?