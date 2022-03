Jim Carrey, asqueado con Hollywood, Will Smith y Chris Rock

Todo el mundo parece tener una opinión acerca de lo sucedido en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2022. Pero si algunos pecan de prudencia y otros se decantan por uno de los dos bandos, Jim Carrey tiene claro que todo lo sucedido le produce una enorme sensación de asco: Hollywood, Will Smith y Chris Rock.

Durante una entrevista promocional de su nuevo largometraje en CBS Mornings, el actor no se cortó a la hora de expresar sus pensamientos sobre el tema del momento. Y todos los protagonistas, activos y pasivos, de esta historia han sido cuestionados por el intérprete.

"Aquella ovación, con la gente puesta en pie, me dio asco. Hollywood es un atajo de cobardes y esto parece la señal definitiva de que ya no somos el club de los chicos guays" empezó explicando Jim Carrey sobre lo vivido en Los Ángeles.

Preguntado por el comportamiento tanto de la organización de los Premios Oscar como la respuesta de Chris Rock de no presentar cargos, el actor también dejo claro que se equivocaron también: "Yo habría anunciado mi intención de demandar a Will por 200 millones de dólares porque ese vídeo va a estar ahí para siempre, y va a ser ubicuo durante mucho tiempo. Si quieres grita desde las butacas y muestra tu desagrado, o di algo en Twitter, pero no tienes derecho de subirte al escenario y pegarle a alguien porque ha dicho algo que no te gusta con palabras".

Jim Carrey fue muy claro a la hora de condenar el ataque de Will Smith al presentador de la ceremonia: "No se puede escalar porque salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra. Le deseo lo mejor. No tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas, pero ese no fue un buen momento. Ensombreció el momento brillante de todos anoche. Mucha gente trabajó muy duro durante mucho tiempo para estar ahí y para tener un premio que se habían merecido por su trabajo. Y él ensombreció ese momento con su comportamiento... Fue egoísta”.

"La Academia no aprueba la violencia de ninguna forma" aseguraba la organización en un tuit en el que ponía énfasis en el gran espectáculo del cine que supone esta gala. Pero para Carrey fue una respuesta muy tibia ya que Will Smith debía haber sido detenido y expulsado del edificio.

Desde luego, toda la familia ha cerrado filas en torno a Will Smith. Les vimos a todos juntos en la fiesta posterior de Vanity Fair. El actor aparecía sonriente con su estatuilla y todos los suyos respaldándole. Jaden Smith tuiteó "Y así es como nosotros lo hacemos" y Jada Pinkett ha explicado que "Es tiempo de sanar y estoy lista para ello".

Las disculpas de Will

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad. También me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes y todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría disculparme con la familia Williams y mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje maravilloso para todos nosotros. Soy un trabajo en progreso" terminaba Will Smith en sus disculpas.