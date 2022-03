Oscar Isaac: “Acepté hacer ‘Caballero Luna’ porque sentía que en Marvel no había personajes como este”

Marvel continúa tejiendo su universo entre el cine y la televisión. La Casa de las Ideas, inmersa al cien por cien en la nueva fase de su franquicia, está dedicando todos sus esfuerzos en consolidar las marcas más veteranas que tiene en cartera mientras introduce esas nuevas que se están haciendo paso tanto en la gran pantalla como en Disney+. Es precisamente en la plataforma donde está aprovechando para producir historias que, además de poseer la esencia más característica de la compañía, también cogen otros derroteros con el fin de encontrar nuevos públicos y otros enfoques. De esa nueva división han nacido títulos como Bruja Escarlata y Visión y ahora Caballero Luna (el título original es Moon Knight).

Disney+ estrena este miércoles 30 de marzo un nuevo título de ficción que está protagonizado por el popular Oscar Isaac y que tiene como objetivo expandir su mundo infinito con la incorporación de otro superhéroe. Caballero Luna, sin embargo, no es un superhéroe al uso. Es más complejo y oscuro de lo que nos tiene acostumbrados Marvel Studios. De hecho, la psicología y la mitología egipcia juegan un papel fundamental en la serie. Para hablar de esta nueva apuesta de la compañía y los entresijos que guarda la historia de este conocido personaje hemos hablado con su gran protagonista.

Salma Hayek rompió a llorar cuando se vio vestida de superheroína. En tu caso, ¿qué sentiste cuando te viste con el traje de 'Caballero Luna'?

Para mí era muy interesante y trabajamos bastante en encontrar el traje de Caballero Luna. Fueron varias opiniones hasta que llegamos al traje perfecto. Y sí, la primera vez que me lo puse me sentí muy poderoso.

Tráiler oficial de 'Caballero Luna', la nueva serie de Disney+

¿Cómo de importante era para ti participar en la franquicia Marvel?

Era importante entrar en Marvel si tenía la oportunidad de crear algo interesante y hacerlo a este nivel. Quería hacer un estudio del personaje porque sentía que no había mucho de eso en el Universo Cinematográfico de Marvel o en otras películas de superhéroes. También ví que tenía unos increíbles socios con los que podía colaborar, como por ejemplo Kevin Feige [director creativo de Marvel Studios]. Él siempre quería investigar más, explorar más y empujar más para crear una historia con mucha emoción y que tiene algo que decir de la realidad y la realidad de vivir con un trastorno disociativo de identidad.

¿Ha sido complicado interpretar tantas personalidades? Entiendo que es el trabajo del actor, pero ¿cómo lo has gestionado?

Fui viendo poco a poco cómo lo iba a hacer. Al empezar, los primeros tres meses de grabación, solo quería hacer de Steven, con su acento y su físico. Cuando me sentí más cómodo cambié a Marc. Cuando me vi seguro con los dos personajes pude hacer de los dos en el mismo día.

No hay referencias muy específicas al universo más popular de Marvel. ¿Esta historia va a seguir otra línea del Multiverso o es cosa mía?

Es cosa tuya (Risas). Caballero Luna lo estamos creando desde el principio.

Póster oficial de la seire 'Caballer Luna' / Disney+

¿Crees que este proyecto es la mejor forma para que Marvel siga evolucionando y se dirija a otros públicos?

Esto es lo que le interesa a Kevin Feige. Sabe que tiene que seguir explorando y experimentando para ver qué más se puede hacer con este universo. Parte de eso es encontrar a personas creativas que no hayan hecho este tipo de películas, como es el caso de Mohamed Diab [director de la serie]. Caballero Luna es su primer proyecto en inglés.

¿Cómo de confidenciales son los contratos que firmáis los actores de Marvel? ¿Cuántos sabéis de lo que viene?

No mucho. Sé que esta es la serie que hicimos y si hay un futuro para el personaje no me lo han dicho.

¿Cómo te gustaría que fuese el futuro de Caballero Luna en el UCM?

Mi intención era crear esta historia, un personaje interesante, y que se sienta que estamos diciendo algo auténtico que tal vez puede ayudar un poco. Si después de eso desarrollan otro tipo de historias con Caballero Luna, pues a ver...

