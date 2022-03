Elena Furiase está harta de la broma de abril

Elena Furiase es tendencia en twitter por el famoso “abril-cerral” que protagonizó hace 13 años en el concurso de televisión Password. La actriz un día antes de la fecha señalada ha publicado un reels en su cuenta privada de Instagram. Furiase con mucho sentido del humor recuerda a todos los que la están enviando el video que ya lo conoce, que ella lo vivió así que no hace falta que se lo envíen. Manda un especial mensaje a sus amigos a los que les dice “no me lo envieis al Whatsapp, que tenéis más delito, cabrones y cabronas. Os quiero y que tengáis un feliz abril. Dejadme en paz”. Así finaliza el discurso de la actriz con el que quiere dar por zanjado el tema.

Hace 13 años en el programa concurso que emitía Cuatro Furiase intentaba dar una pista para ayudar a una concursante. Seguramente los nervios hiceron que la concursante no fuera capaz de dar la respuesta correcta y se enroncara una y otra vez en la misma respuesta. Elena intentaba decirle abril para que la concursante dijera mayo pero no lo lograba. En esos momentos la presentadora Luján Argüelles asistía atónita al divertido y confuso momento. Por su parte, Furiase no paraba de reirse. Sin embargo, tiempo después la actriz está un poco cansada de las bromas sobre aquel momento. Así lo ha declarado en varias ocasiones. Considera que ya basta de la broma que vuelve a su vida cada 1 de abril.

La red social Twitter se inunda de memes sobre el tema de "abril-cerral". Los usuarios dejan volar su imaginación y como en tantas otras ocasiones tratan de sacar unas risas de un momento concreto.

Furiase no para de recibir notificaciones y por eso decidió cerrar su cuenta de Twitter. Sin embargo, ha querido aprovechas la difusión de Instagram para expresar su hartura con este tema recurrente año tras año.

La hija de Lolita saltó a la fama tras participar en El internado, la serie que emitió Antena 3.Ha participado en programas de televisión como Telepasión (TVE) , Masterchef Celebrity (La 1) o Aquí la Tierra donde ha sido colaboradora (La 1).

El 31 de marzo no es 31 de marzo sin las stories de Elena Furiase hasta el coño de la vida pic.twitter.com/400O9LbvyC — Bryan (@BryanMxrt) March 31, 2022

La actriz está embarazada de su segundo hijo que nacerá durante el verano. Tal y como ha explicado se está cuidando mucho haciendo ejercicio para mantenerse en forma.