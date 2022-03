Imposible no emocionarse con el llanto desconsolado de Orestes en ‘Pasapalabra’

Hubo un tiempo en el que cada día veíamos personas distintas en los concursos televisivos. Pero la cosa cambió cuando se dieron cuenta de que cuando un participante repetía día tras día, conseguía una fidelización que lograba crear comunidad. Así hemos ido conociendo a grandes como Los Lobos, Fran González, Paz Herrera, Orestes Barbero o Jaime Conde. Todos ellos han logrado crear su propia legión de fans.

Estos dos últimos nos han dejado uno de esos momentos históricos de la televisión. Se conocieron el pasado 27 de octubre y, desde entonces, se han enfrentado en Pasapalabra en un total de 102 ocasiones. Pero este miércoles fue la última vez (de momento).

“Cuando una persona comparte contigo, con vosotros, 102 programas, algo se rompe en @pasapalabra. No terminamos de acostumbrarnos a esto. Gracias por tu talento, Jaime. Tu familia de @pasapalabra te agradece de corazón todas las tardes de emoción que nos has regalado. ¡Vuelve pronto!”, se despedía Roberto Leal de Jaime Conde.

Una despedida muy emotiva

El martes, Orestes mandó a su oponente a la silla azul donde Jaime se enfrentaba a Elías en un encuentro de infarto. Ambos estuvieron en la cuerda floja y, finalmente, tocaba despedir a Jaime que se fue con un premio acumulado de 70.800 euros y la pena de su contrincante, con el que ha protagonizado el enfrentamiento más largo de la historia del programa.

Como era de esperar, fue un momento emotivo, sobre todo, cuando les tocó despedirse. "Estoy encantado de haber compartido el programa con él y le deseo muchísima suerte", decía Jaime sobre su eterno rival.

Pocas palabras, pero suficientes para que Orestes se rompiera y empezar a llorar desconsoladamente. Su compañero no dudó en abrazarse dejándonos una de esas imágenes imborrables de la historia de la televisión. “Esto es compañerismo puro”, aseguraba el presentador.

"Has sido como un bonsái que ha ido convirtiéndose en un árbol. Espero que recojas los frutos porque te lo mereces", le deseaba Jaime al que ha sido su contrincante durante tantas semanas. Orestes no quiso terminar el programa sin dedicarle unas palabras a su adversario: “Ya podría haber más gente como tú porque, así, el mundo iría mucho mejor". Ha destacado que perdemos a una leyenda del programa y ha dejado claro que era un hasta luego y no un adiós. “En unos años vas a volver porque tienes la vuelta apalabrada. Disfruta de la libertad, pero sigue con ello".

Toma el testigo Elías que ha entrado pisando fuerte. De hecho, tras enfrentarse a Orestes en su primer rosco, ha logrado enviarle a la silla azul.