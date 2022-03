Carlos Lozano ha desaparecido de la televisión y ‘Sálvame’ busca una explicación

A finales de los ‘90, principios de los 2000, Carlos Lozano era un presentador top de la televisión de nuestro país. imposible olvidarse de aquel primer anfitrión de Operación Triunfo. Pero poco a poco su trayectoria empezó a acumular baches y acabó siendo reconocido más por su participación en escándalos amorosos y realities que por su trayectoria televisiva.

Hace seis meses que no le vemos públicamente. La última vez, apareció en Sálvame pidiendo trabajo, aunque rechazó una silla de colaborador alegando que “no valgo, yo no sé ser colaborador, yo soy presentador”.

Los analistas de televisión actuales, por lo menos los que ha consultado Sálvame, le ven todavía anclado en la televisión analógica. Una televisión que ya no tiene sentido y que le colocan en una posición un tanto rancia que no encaja con lo que se ve ahora.

Diana Aller asegura que "no tiene ningún sentido que quiera seguir siendo presentador porque el mundo donde triunfó es viejuno". Por su parte, Juanma Fernández ha opinado que “es un juguete roto, simboliza a la televisión rancia que no tiene cabida en la actualidad. Simboliza esa televisión que ya no queremos".

Opinión en plató

En plató, hay división de opiniones. “Yo soy de las que pienso, y a lo mejor me equivoco, que es una decisión realmente personal de él”, aseguraba María Patiño que recordó que la casa que vendió en la sierra de Madrid le reportó mucho dinero.

Gemma López explicó que hace muchos años que trabajó con él y ya le contó que estaba montando un negocio de casas rurales y “él lo tenía claro, si yo vuelvo al medio es para hacer lo que yo quiero y si no, me quedo detrás”.

“Yo he leído en una entrevista que los fines de semana viene a Madrid a divertirse y entre semana está en sus cosas rurales, en el campo, pero yo no creo que sea por decisión propia, sino que no le llaman”, opinaba Carmen Alcayde.

“No hay gente pasada de moda, sino formato que no se te adapte. Siempre hay un formato para una persona”, expresaba Jorge Javier Vázquez que ha defendido su faceta profesional.

La versión de Carlos

El programa ha contactado con él para saber qué está haciendo ahora mismo. “En líneas generales, todo perfecto, trabajando ahí en casita, haciendo mis cosas. Me estoy haciendo una casa en la sierra, así me entretengo y hago deporte, vida libre, campito”, explicaba vía telefónica.

“Tengo una cosilla ahí, una participación en una peli que haré, pero nada, una cosita pequeña, de tele nada. Viendo lo que hay, ¿qué quieres que te diga? Siempre cogen a los mismos. Siempre hacen los mismos todo. A ver si me centro ya un poquito más en la tele porque ya veo que, por mucho que se diga, a mí, ya de presentador, se me ha olvidado. Me iré a otro sitio donde me quieran más. Está más claro que el agua”, añadía.

Parece que, de momento, no volveremos a verle en televisión a corto plazo.