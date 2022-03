La guitarra en llamas de Jimi Hendrix: Una estrategia urdida para llamar la atención y ocupar titulares

Jimi Hendrix no podía seguir destrozando su guitarra sobre el escenario. La prensa diría que era un simple 'imitador de Pete Townshend'. Entonces, ¿qué se podía hacer para acaparar titulares?. Un conocido periodista inglés sugirió: ¿Por qué no prendes fuego a la guitarra?. El 31 de Marzo de 1967, el músico de Seattle quemó por primera vez su Fender Stratocaster sobre el escenario del Teatro Astoria de Londres. La estrategia resultó un éxito. Aunque Jimi Hendrix será siempre recordado como un músico innovador y un virtuoso de la guitarra eléctrica, fue ese ritual de destrucción y de 'guitarra en llamas' lo que le hizo famoso.

'Hacer un Pete Townshend'

En 1967 se vivía un pintoresco clima musical. Llamar la atención y ocupar titulares era a veces más importante que el auténtico talento musical. Hendrix quería superar a su rival, el 'destrozaguitarras' Pete Townshend, y emprendió su primera 'masacre' en un tour europeo de principios de 1967. Accidentalmente, rompió su Fender cuando subía hacia el escenario y, como ya estaba dañada, decidió 'hacer un Pete Townshend' y golpear su instrumento hasta destrozarlo. Se convirtió en un truco frecuente dependiendo de su estado de ánimo y del momento.

De gira con Cat Stevens o Engelbert Humperdinck

En el mes de marzo de ese mismo año, la Jimi Hendrix Experience fue telonera de un tour de 24 conciertos por Inglaterra cuyo cartel era tremendamente dispar. Encabezado por los Walker Brothers, participaban también Engelbert Humperdinck y Cat Stevens. Sin duda, una extraña 'alineación'. Posteriormente, el músico de Seattle confesaría: "Estoy deseando empezar el tour. Pero estoy un poco preocupado por el tipo de público que va a verlo. Si vienen a ver a los Walker Brothers, entonces no nos van a querer a nosotros. Solo espero que escuchen, y si aclaman a los Walkers durante nuestra actuación, les ignoraré y tocaré para mí mismo", declaraba Hendrix a la prensa.

Tanto Jimi como Cat empezaban entonces a dar sus primeros pasos, por lo que sus compañías de 'management' estaban felices de que sus nombres figuraran en ese cartel junto a otros artistas más establecidos como los Walker Brothers, que entonces ya tenían dos nº 1 en Reino Unido: Make it easy on yourself y The sun ain't gonna shine anymore. Humperdinck fue la última incorporación gracias a que su versión de Release me acababa de convertirse en un enorme hit.

La guitarra en llamas se convirtió en el foco principal de muchos de los conciertos de la Jimi Hendrix Experience a partir de ese momento

"¿Por qué no prendes fuego la guitarra?"

Poco antes de arrancar el primer concierto de la gira, el periodista musical Keith Altham estuvo charlando con Hendrix y con su manager, Chas Chandler, en el 'backstage' del Teatro Astoria. Según ha relatado él mismo: "En un momento dado, Chas me preguntó '¿cómo vamos hacer para acaparar los titulares esta semana?'. Entonces yo dije 'no podéis seguir rompiendo la guitarra porque la gente dirá que estáis copiando a The Who y a The Move. Tenéis que encontrar algo original ¿Por qué no prendes fuego a la guitarra?'. Se hizo un silencio en el vestuario durante 10 segundos y Chas se volvió hacia Tony Garland, su ayudante, y le dijo 'Tony, sal y compra algún líquido inflamable'. Y así es cómo nació la 'guitarra en llamas'".

La primera vez que Jimi Hendrix prendió fuego a su guitarra fue el 31 de Marzo de 1967 en el Astoria, en Finsbury Park, Londres. Era el primer concierto la 'extraña' gira. Cuando la Experience concluyó su actuación con Fire, Hendrix depositó su guitarra junto a los amplificadores y se paseó hacia el centro del escenario, donde Mitch Mitchell y Noel Redding continuaban tocando. Mientras distraía al público, Chas Chandler roció la Stratocaster con gasolina. A continuación, Hendrix se arrodilló y, después de encender algunas cerillas, consiguió que la guitarra fuera engullida por las llamas. "La giró sobre su cabeza como si fuera una antorcha Olímpica, ante el desconcierto del jefe de bomberos, quien probablemente no volvió a trabajar de nuevo en el circuito", concluyó Keith Altham.

Jimi Hendrix toca su mítica guitarra Fender Stratocaster con los dientes, en un concierto en Alemania en 1970. / Michael Ochs Archives/Getty Images

Debido a la gran cantidad de gasolina que Chandler esparció sobre el instrumento, las llamas se elevaron más de un metro, provocando quemaduras en las manos de Jimi. El maestro de ceremonias se apresuró a apagar el fuego y también sufrió quemaduras menores. Hendrix pudo seguir tocando hasta el final con otra guitarra. Posteriormente fue atendido de sus heridas en el hospital.

La estratagema dio resultado

Los cabezas de cartel, Walker Brothers, no estaban especialmente entusiasmados. Habían sido eclipsados por ese chico joven y, según se dijo, trataron bastante mal a Hendrix y a su grupo durante el resto del tour. Jimi no volvió a quemar más guitarras en esa gira, pero sí después. La estratagema dio resultado y fue un estupendo combustible para alimentar su repercusión mediática. La guitarra en llamas se convirtió en el foco principal de muchos de los conciertos de la Jimi Hendrix Experience a partir de ese momento.

El más memorable, porque quedó filmado, se produjo tres meses después, en el 'Monterey International Pop Music Festival'. En ese mismo festival, The Who finalizaron su actuación destrozando sus instrumentos después de tocar My Generation. Ya no solo fue Pete Townshend quien rompió su guitarra, también Keith Moon le propinó una fuerte patada a la batería… ¿Alguien da más?.