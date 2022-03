Foo Fighters, Led Zeppelin, The Who o Rolling Stones: el club de los baterías muertos

La pérdida de un miembro de una banda musical es un durísimo golpe para el resto de los integrantes. A nivel emocional, todos ellos acaban devastados, pero además tienen que pensar en qué pasará en el futuro, si seguirán trabajando en el mundo de la música, si buscan un sustituto o si su carrera no se sostiene sin su compañero. Los Foo Fighters acaban de perder a Taylor Hawkins, el legendario batería de la banda, y el grupo se ha apresurado a cancelar la gira que estaba en marcha y que iba a traerlos a España con dos fechas, pero aún no está claro si sobrevivirán sin él.

A Dave Grohl no le faltan ejemplos de bandas que no han podido seguir adelante sin su batería. Los integrantes de Led Zeppelin decidieron terminar la exitosa carrera de la banda, tras la súbita muerte de su batería, John Bonham, el 25 de septiembre de 1980. Atrás quedaron nueve fantásticos álbumes. Un año antes, la banda había publicado su último álbum de estudio, In through the out door, que se convirtió en Nº 1 en América y en el Reino Unido. Bonham, que fue encontrado muerto en la casa de Jimmy Page, no formaba parte del núcleo de compositores, pero su personalidad arrolladora era una parte esencial en el cuarteto británico. En un momento dado se especuló con un sustituto, pero la banda asumió este golpe como definitivo y definitorio.

Algo similar ocurrió con los ingleses The Who. El célebre Keith Moon murió tras ingerir una sobredosis de medicamentos mezclada con alcohol y otras drogas la noche del 7 de septiembre de 1978, apenas un mes después del lanzamiento del álbum Who are you?. Tenía 32 años, la misma edad que Bonham. Keith Moon destacó como uno de los baterías más virtuosos de su generación, y convirtió en un sello de identidad la práctica de destrozar la batería en el punto más álgido de sus conciertos.

Keith Moon, en una actuación con The Who en París en 1972. / Michael Putland/Getty Images

En el caso de The Who, el grupo continuó trabajando con otros percusionistas. Primero fue Kenney Jones, con quien publicaron sus únicos dos discos en la década de los 80. Aunque siguieron gozando de relativo éxito, los fans perdieron mucho de su interés, y marcaron su final en 1984. Hubo reuniones posteriores, aunque con menor impacto, en las que se incorporó a la banda Zack Starkey, el hijo de Ringo Starr. Con él volvieron a publicar discos e incluso retomaron las giras.

Todos recordamos la gran pérdida del pasado verano. Charlie Watts, el histórico batería de los Rolling Stones, dejó huérfanos a la banda y a millones de fans en todo el mundo el 24 de agosto de 2021. Sus compañeros Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood se mostraron completamente rotos tras la pérdida, no solo de un compañero, sino también de un amigo. A sus 80 años, Charlie lo seguía dando todo por el grupo del que formó parte desde el año 1963. Y es que para muchos, incluidos sus compañeros, él era el verdadero líder de los Stones.

Mick Jagger y Charlie Watts, en una actuación de los Rolling Stones en Texas en 1981. / Aaron Rapoport/Corbis/Getty Images

Keith Richards confirmó que el batería que ya tocó con ellos en alguna ocasión, Steve Jordan, iba ser el encargado de ayudar a la legendaria banda a terminar su nuevo y álbum de estudio. También estará al frente de este instrumento en la gira de los Stones, que arrancará en Madrid el próximo 1 de junio. De hecho, fue Charlie Watts quien recomendó al nueov músico para que le sustituyera: "Si alguna vez buscas un batería que no sea yo, tiene que ser Steve Jordan", le sugirió a Keith Richards en los noventa.

Un batería del que se conocen menos detalles es Mitch Mitchell, algo lógico si tenemos en cuenta de que se mantuvo a la sombra de una enorme estrella como fue Jimi Hendrix. El músico brilló como parte de la Jimi Hendrix Experience, aunque su virtuosismo solo permaneció tres años con el resto de sus compañeros. Mitch, que murió con 69 años en 2008, siempre figurará asociado al del icónico guitarrista.

Mitch Mitchell, actuando con la banda de Jimi Hendrix en 1970. / Robert Knight Archive/Redferns)

Pocos músicos pueden gozar del reconocimiento de haber mostrado el pulso del punk. Así fue como el New York Times describió a Tommy Ramone después de su muerte en 2014. El músico era al principio el manager del grupo, siendo Joey el batería. Con el paso del tiempo, cuando éste pasó a la voz, Tommy tuvo que asumir aquella función. Sólo tocó en los tres primeros elepés de Ramones, pero su forma de tocar resultó completamente imprescindible para dar forma a su estilo musical.