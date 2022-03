Camila Cabello comparte un adelanto de ‘Pero loca por ti’: ¿su nueva colaboración en español?

No queda nada para que Camila Cabello lance su tercer álbum de estudio: Familia. El próximo 8 de abril, los seguidores y seguidoras de la estrella podrán disfrutar de su nuevo trabajo. ¡Y que trabajo! Tras escuchar Bam Bam, Don't Go Yet y Oh Na Na, podemos hacernos una idea de por dónde va el nuevo sonido de Camila. La artista quiere rendir homenaje a sus orígenes en este nuevo disco.

Ahora, para seguir aumentando el hype, Camila ha compartido un nuevo adelanto de una de las canciones que forman parte de este disco.Se trata de un tema completamente en español: Pero loca por ti.

Una canción pop con toques urbanos, donde Camila habla sobre la dualidad de sentimientos que afloran en una relacióm:

"Yo estoy loca, pero loca por ti. Hasta en mis sueños me haces sufrir. Te vi con tu ex y me quise morir. No te quiero compartir, te quiero solo para mí. ¿Me entiendes? Que mi cuerpo se enciende. Cuando tú me besas, la depre me da".

Sin duda, este nuevo tema huele a hit. De hecho, muchos de sus seguidores y seguidoras creen que esta canción podría ser la colaboración que la estrella tiene con María Becerra. Tendremos que esperar para saber si es verdad.

Con peluca azul

Otra de las cosas que ha llamado la atención de los seguidores y seguidoras de la estrella, ha sido el look que lleva en el vídeo. Camila luce como un personaje de Los Juegos del Hambre, con una peluca de color turquesa y una blusca con las mangas abultadas del mismo tono.

¿Estará grabando un nuevo vídeo musical? Tendremos que esperar para saberlo.