Cristina Porta harta de estar callada dedica unas palabras a Luca Onestini: “No eres uno más, eres el peor”

Cristina Porta y Luca Onestini protagonizaron la gran carpeta de la primera edición de Secret Story. La periodista y el italiano vivieron una historia de amor que se fue cocinando a fuego lento hasta que acabó estallando de pasión. Dividieron a la audiencia entre los que creían que su historia no era más que una estrategia para ganar el concurso y los que, realmente, creían que su amor era verdadero.

Lo cierto es que acabaron ganando el programa. Luca se llevó el maletín y ella se quedó a las puertas. Pero no importaba, había ganado un gran amor. Salieron de la casa y su historia continuó. No dejaron de presumir de la buena pareja que formaban.

Claro que duró solo unos meses hasta que llegó el comunicado que confirmaba su ruptura. Lo compartió él después de muchos rumores de crisis. Ella, no quería pronunciarse, aunque acabó llorando en los platós cuando todo se hizo evidente.

Descargando el malestar en redes

Parece que la comunicación está completamente rota entre ellos. A ella le gustaría que él le diese alguna explicación, pero parece que él no está dispuesto a coger el teléfono. Así que, ella que no quería hablar públicamente de lo sucedido, parece que no ha podido resistirse.

“Jamás quise hacer de esto un circo. Te he llamado varias veces después del comunicado en el que mentiste. Me he comido el orgullo y he sufrido en silencio. Lo he intentado tanto… solo quería que habláramos TÚ Y YO. HOY TAMBIÉN. Y NUNCA has tenido los COJONES de contestarme”, le recriminaba al italiano a través de twitter.

Jamás quise hacer de esto un circo. Te he llamado varias veces después del comunicado en el que mentiste. Me he comido el orgullo y he sufrido en silencio. Lo he intentado tanto… solo quería que habláramos TÚ Y YO. HOY TAMBIÉN. Y NUNCA has tenido los COJONES de contestarme. — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) March 30, 2022

Algunos la han apoyado y otros se han mostrado más críticos y parece que eso no le ha gustado. “Mujeres pidiéndome que esté CALLADITA, que no estoy siendo inteligente, que mis fans han conseguido lo que querían… ¡MUJERES! Y así nos va”, sentenciaba.

Finalmente, acababa dedicándole una frase fuerte a su ex: “No eres uno más. Eres el peor”. Está claro que lo de una reconciliación entre ambos es más que imposible. Aunque cosas más raras hemos visto.

No eres uno más. Eres el peor. — Cristina Porta 🤍🦖 (@Cris_Porta) March 30, 2022

Ahora toca pasar el duelo y buscar más peces en el mar, que seguro que el suyo está lleno. De momento nos quedamos con otra pareja formada en Secret Story, la de Rafa y Carmen que han podido reencontrarse dentro de la casa.