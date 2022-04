Así sonarían 'Los Bridgerton' si la serie se hiciese en España

La segunda temporada de Los Bridgerton, que llegaba a Netflix el pasado 25 de marzo, se ha consolidado como uno de los grandes buques insignia de la plataforma tras batir un récord de audiencia en su primer fin de semana: la serie acumulaba 193 millones de horas de reproducciones en todo el mundo y se posicionaba como la primera opción de los usuarios en 92 de los 93 países en los que está presente Netflix.

En esta segunda tanda de episodios hemos sido testigos de cómo el hermano mayor de los Bridgerton, Anthony Bridgerton, se disponía a buscar a la esposa perfecta para ocupar el título de Vizcondesa cuando aparecían en escena dos nuevos personajes, las hermanas Kate y Edwina Sharma, que llegaban a Londres para poner la vida del Vizconde patas arriba, viéndose los tres envueltos en un triángulo amoroso.

Una de las grandes bazas de esta serie que combina el perido de Regencia con la diversidad racial y de personajes que caracterizan las producciones de Shondaland está en las historias de amor que desarrollan los protagonistas, pero sin duda una de sus grandes características se encuentra también en la elección de su banda sonora.

Ya en la primera temporada pudimos ver versiones de orquesta de grandes éxitos musicales como 7 Rings de Ariana Grande o Wildest Dreams de Taylor Swift; una elección que no pasó desapercibida para los espectadores. En la segunda temporada sus creadores no se han quedado atrás, introduciendo versiones instrumentales de Dancing on my own de Robyn o Wrecking Ball de Miley Cyrus para acompañar algunos de los números de baile más importantes de la temporada.

Bad Gyal y Omar Montes en Los Bridgerton

la banda sonora de los bridgerton si fuera una serie española https://t.co/hXVrZYoUzM — maría (taylor's version) (@soulfrommars_) March 30, 2022

alguien ha dicho "haced un edit" y como persona que lleva haciéndolos desde los 13 años... pic.twitter.com/9koCBx2poJ — maría (taylor's version) (@soulfrommars_) March 31, 2022

creo que me gusta de forma no irónica pic.twitter.com/3LCsiFmyFp — maría (taylor's version) (@soulfrommars_) March 31, 2022

Tal es el revuelo creado en redes sociales con la banda sonora que hay quienes se preguntan cómo sonaría la serie si se hubiese realizado en España. De hecho, la usuaria de Twitter @soulfrommars_ se hacía viral con un vídeo en el que Omar Montes aparecía en Idol Kids interpretándo una versión operística de su éxito Alocao junto a Bad Gyal. Algo que no se ha quedado ahí, dado que la propia cuenta se ha dedicado a crear edits de cómo se verían las escenas de Los Bridgerton acompañadas de las versiones instrumentales de Alocao y Fiebre en piano. ¡Toda una fantasía que ojalá se hiciese realidad en próximas temporadas!