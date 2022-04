Escenas post-créditos ‘Morbius’: ¿Cuántas tiene y qué significan para el futuro de Marvel?

Morbius ya ha aterrizado en el universo Marvel -bueno, en al menos uno de ellos- y lo ha hecho para quedarse. El vampiro interpretado por Jared Leto por fin se ha visto representado en la gran pantalla, en una película dirigida con mucho mimo por Daniel Espinosa que, por supuesto, no se ha alejado de todo lo que conlleva un proyecto marvelita.

No era ningún secreto que Morbius habita el mismo mundo que Venom -de hecho, se compara con él en una de las partes de la película, tal y como se ve en su tráiler-; y después de Spider-Man: No Way Home, queda claro que no están demasiado alejados del trepamuros de Tom Holland. La cuestión es, ¿se encontrarán rápidamente con el Spider-Man de Marvel Studios?

Después de los primeros y segundos créditos de la película, Sony ha querido complacer a los fans y dejarles un par de escenas que desvelan mucho más de lo que parece. Las analizamos a continuación, así que cuidado porque contiene SPOILERS de Morbius:

Primera escena post-créditos

Después de unos breves créditos con el nombre del reparto y parte del equipo, la pantalla vuelve a Nueva York con un extraño detalle en el cielo. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es la grieta multiversal por la que los enemigos de Spidey pasaron a la realidad de Marvel Studios en No Way Home. Sin embargo, hay un detalle de lo más extraño: está dejando pasar a un enemigo a la realidad que se ha visto en Morbius, por lo que se entiende que sucede justo después del final de la tercera película en solitario de Tom Holland.

Se puede ver que la persona que se materializa en ese nuevo mundo no es otro que Adrian Toomes, ese personaje interpretado por Michael Keaton es Spider-Man: Homecoming que prometió venganza hacia Peter Parker. Eso sí, hay que pensar que con el tiempo le habrán trasladado de prisión, pues al final de Homecoming su familia se veía obligada a mudarse por estar más cerca de la cárcel en la que encerraron al criminal, también conocido como el Buitre.

Él parece ser consciente de este cambio de realidad, porque nada más teletransportarse dice "espero que aquí se coma mejor". Sin embargo, por emocionante que parezca, hay un fallo: en el tráiler de Morbius ya se reveló que el personaje se pasearía por allí, e incluso llegaría a interactuar con Jared Leto en plena calle. El último adelanto antes del estreno lo arregló con una imagen de Keaton en pantalla, que ya sí corresponde a este momento.

El Buitre ya está en la misma dimensión que Venom y Morbius, por lo que los fans pueden adelantar un encuentro... Que se produce inmediatamente después de los siguientes créditos.

Segunda escena post-créditos

Acabados los segundos créditos -hay que agradecer que sean también muy cortos-, se puede ver a Jared Leto conduciendo un coche de lujo hacia una parte desconocida. No se sabe si se está alejando de la ciudad por no dañar a nadie cuando se transforme en monstruo, o si va a hacer alguna excursión nocturna... Lo cierto es que es todo aún más confuso cuando aparca en medio de la nada.

Se baja del coche y mira al infinito, mientras el espectador supone que está haciendo uso de sus poderes para ver algo que un humano normal no puede ver. No hace falta esperar demasiado para ver aparecer un destello atronador que poco a poco se va acercando a él. Ya es evidente: se trata de Adrian Toomes de nuevo, esta vez con todo el equipo que le convierte en el Buitre. Parece que va a reunirse con Morbius.

Su particular entrevista con el vampiro incluye una confesión de aún estar adaptándose a ese nuevo mundo, sin preocuparse demasiado del porqué ha viajado interdimensionalmente a esa realidad. Aun así, fijan un objetivo común, Spider-Man. Por apostar debería ser el de Holland -es el único que conoce el personaje de Keaton, mientras que el de Leto no ha interactuado con ninguno-, aunque despista que el Spidey que aparezca en los muros del Nueva York -a modo de graffiti- de Morbius sea el de Tobey Maguire.

Esta película, además, incluye referencias directas a otros villanos como Rhino o Black Cat, por lo que sumando ya se tendrían 6 villanos -Madame Web incluida-. Queda claro que el objetivo de Sony es juntar a los Seis Siniestros... ¿O no? Lo cierto es que Daniel Espinosa dijo a LOS40 que este grupo de villanos sí es una posibilidad, aunque también abrió la puerta a los Thunderbolts.

En los cómics, esta cuadrilla está formada por súper villanos redimidos, algo que incluso cuadra más a la hora de imaginarse el futuro de Sony. Por muy malos que sean, tanto Venom como Morbius no dejan de lado su ética, por lo que no sería de extrañar que dejasen de lado esa maldad para centrarse en un proyecto más cercano al cine de superhéroes. Eso sí, su enfrentamiento con Spider-Man se complicaría. ¿Qué pasará? Habrá que esperar a Madame Web, el próximo estreno de la compañía, para descubrir más.