Escenas post-créditos ‘SONIC 2: La Película’: ¿Cuántas tiene y qué significan?

SONIC 2: La Película ya está en cines, tan solo dos años después de haber estrenado su primera parte y haber encandilado al público de todas las edades. El erizo azul de SEGA es todo un reclamo en la gran pantalla; y lo que pasa después de los créditos de su película lo demuestra... O no.

Como ya hizo su predecesora, la película tiene sorpresa después de los créditos. De este modo, SONIC se suma a todos los blockbusters que deciden presentar una escena extra al acabar la película que, lejos de resultar superflua, termina por ser esencial para entender la próxima entrega de la saga. Tal y como hacen en el Universo Cinematográfico de Marvel o nuevas franquicias como Uncharted, entre otras.

Su predecesora se guardó lo mejor para el final: Tails entraba en escena para, seguramente, buscar a Sonic en la Tierra. En esta segunda película Tails es co-protagonista por él, así que entendemos que las escenas post-créditos dicen mucho de la siguiente entrega. Por supuesto, no sigas leyendo si aún no has visto SONIC 2: La Película porque hay spoilers:

Escena post-créditos de SONIC 2: La Película

Después de unos créditos muy breves en los que se pueden ver escenas muy retro directamente sacadas del videojuego del erizo, la acción vuelve a trasladarse al final de la película. Sonic ha conseguido derrocar el robot gigante de Robotnik gracias al poder de las gemas, haciéndole caer desde una altura considerable. El ejército parece confirmar lo que todos sospechan, que es imposible que el villano haya sobrevivido después de caerse desde esa altura.

Sin embargo, su cómplice Stone está disfrazado entre los soldados ataviado en un uniforme militar... Con una sonrisa algo sospechosa. Pretende enterarse de lo que está hablando el general, y lo acaba consiguiendo. Dice que han encontrado una base de datos de hace cincuenta años en la que han descubierto un proyecto del que parecen saber más de lo que parece: el proyecto Shadow.

En ese momento, la cámara pasa a enfocar unas instalaciones en las que se ve otro erizo, aunque de color negro. Cualquier seguidor de la saga le reconocerá rápidamente como Shadow, uno de los enemigos recurrentes del protagonista en los videojuegos... Y ahora en la gran pantalla. Aunque la primera película no presentó a Knuckles en sus post-créditos, está claro que el rol de villano de la próxima aventura caerá en Shadow.

La explicación de por qué saben eso gracias a la base de datos de Robotnik no se amplía en la película, aunque es de lo más curiosa si se atiende a la historia de los juegos. Shadow fue creado por el abuelo del villano interpretado por Jim Carrey -de ahí que tenga esa información en sus archivos- experimentando son sangre de un alien que tiene por nombre Black Doom. La crueldad y la violencia son dos de sus características, además de igualar la velocidad de Sonic. ¿Le veremos próximamente como héroe o como villano?