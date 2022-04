‘Secret Story 2’ revela los secretos de Marta, Adrián, Cora y Colchero: de familias rotas a sexo desastroso

Con el juego de las esferas acabado y el segundo premio del reality otorgado, estaba claro que iba a llegar este momento: ya se conocen el resto de secretos de Secret Story 2. Ha sido un camino duro para muchos concursantes, que han pensado estrategias en secreto para hacerse con las esferas de sus compañeros; aunque está claro que muchos han sido más ingeniosos que otros.

Como ya pasó en la edición anterior, el total de las esferas ha ido a parar a unas pocas manos. En concreto a las de Adrián, Marta y Cora, que se disputaban el dinero de una de las esferas que tenían. Aunque para llegar a ello, aún quedaban por conocer los secretos de ellos tres más el de Colchero, también sin revelar desde su expulsión. Y es que tanto Adrián como Marta son finalistas, pero el sevillano y Cora salieron expulsados durante las dos últimas semanas; por lo que el programa aún no había desvelado sus secretos.

Habiendo reducido tanto la lista, era evidente que muchos ya se podían relacionar con algunos concursantes específicos. Sobre todo porque durante la edición se han ido revelando ciertas pistas que han ayudado a acotar las investigaciones, y más a estas alturas del programa. Aun así, Carlos Sobera daba entrada a los vídeos que revelaban los secretos de dos de ellos:

El secreto de Colchero es 'Tengo una hermana que no conozco' y el de Cora 'Recurrí a las colas del hambre para sobrevivir', prácticamente dos misterios más que asumidos por la audiencia. El pulsador no se encendió a tiempo para que ninguno de los concursantes pudiese apostar por ellos, pero desde su salida han ido contando anécdotas que han dejado claro su vínculo con esos dos misterios.

En el caso de Colchero, ha hablado muchas veces de su familia dando a entender este tipo de familia desestructurada. En el de Cora, justo la semana de su expulsión habló sin problemas de cómo su padre falleció y tuvieron que heredar sus deudas, haciendo que su madre tuviese que afrontar una situación de pobreza cuando ella era pequeña. De hecho, regaló a la audiencia un momento muy emotivo cuando contó que, cuando apenas era una niña, se pensaba que las bolsas de ropa que les donaban eran regalos.

El secreto de Marta y Adrián

Pero los expulsados no fueron los únicos que desvelaron sus secretos. Marta y Adrián, que optan a ganar el reality, también confesaron los suyos. El secreto de Marta es "Cuando me aburro en el sexo me duermo" y el de Adrián "Engañé a mis padres para vivir un amor", dos frases que también se les vinculaba de cierta manera a ellos.