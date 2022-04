Ana Obregón vuelve a recordar a su hijo con una desgarradora carta en Instagram

Ana Obregón acaba de cumplir 67 años en el que ella misma califica como "el aniversario más triste de su vida". Tras la pérdida de su hijo Álex Lequio hace casi dos años y la muerte de su madre hace 10 meses, la madrileña recordaba el pasado 18 de marzo su último cumpleaños junto a su hijo, el que por otro lado recuerda como "el más feliz de su vida".

En esta ocasión, sin embargo, aprovechaba una de las tendencias más conocidas de Instagram, el famoso #TBT o Throughback Thursday (que se puede traducir como "jueves para echar la vista atrás") para compartir una fotografía junto a su hijo y Alessandro Lequio, donde hacía una reflexión sobre la relación con el padre de su hijo tras su separación y sobre el propio duelo que está atravesando.

"Mi hijo adoraba a sus padres tanto como nosotros a él" explicaba en su carta Ana, que en estos momentos se encuentra inmersa en la producción de una serie de televisión sobre su propia vida donde ella interpretará la última etapa de su biografía. "Y si hay algo de lo que no me arrepiento en mi vida es de no anteponer mi separación de Alessandro para que siempre estuviera en la vida de mi hijo. He tenido la inmensa suerte de coleccionar millones de momentos maravillosos con mi hijo y mi hijo con su padre".

Su reflexión sobre el duelo

Además, la actriz compartía con sus más de 900.000 seguidores una reflexión sobre el duelo: ¿Sabéis por qué se llama duelo? Porque es un duelo contra la realidad, una lucha feroz cuando la realidad es imposible de soportar. Es intentar revivir los momentos maravillosos y borrar los cruelmente dolorosos. Por eso 'colecciona momentos, no cosas'" una demodelora frase que ya pudimos escuchar en la entrevista concedida a Bertín Osborne en su programa Mi casa es la tuya"Porque a lo mejor algún día, ojalá que no, necesitarás tirar de ellos para seguir viviendo".

Personalidades como Colate, Alba Carrillo y la empresaria Rosa Tous no han dudado en mandale mensajes de cariño a través de los comentarios. "Que bueno que tu hijo pudiera disfrutar de sus padres juntos sin que lo estuvieran. Ánimo querida Ana" escribía el ex marido de Paulina Rubio.