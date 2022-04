Aitana, Harry Styles, Shawn Mendes y Duki inauguran abril con sus nuevas canciones

Este fin de semana estamos de fiesta. Llega LOS40 Primavera Pop 2022, nuestro evento más primaveral del año. Pero no es lo único que celebramos. Y es que este viernes repasamos todas las nuevas canciones de nuestros artistas favoritos que han visto la luz esta semana.

Y es que si el pasado 25 de marzo fueron Daddy Yankee, J Balvin, Ed Sheeran y Natalia Lacunza los que se despidieron del mes con sus nuevos lanzamientos, prepárate porque llega el turno de otro elenco de artistas.

Viernes 1 de abril

Aitana - En El Coche. La artista ha hecho realidad el deseo de todos sus fans. Ha publicado su nuevo tema, que sigue la línea de Formentera. De nuevo nos trae esos sonidos pop dance para alcanzar su madurez musical y consagrarse como esa diva musical que estaba destinada a ser. Sus sonidos son pegadizos y, además, llegan en un videoclip con una producción al más puro estilo de Dua Lipa.

Harry Styles - As It Was. Otro protagonista de la semana es el británico, que ha lanzado un avance de su nuevo álbum. En esta canción habla de los estragos que la fama puede causar sobre la salud mental de alguien que está expuesto públicamente. También habla de una ruptura sentimental. Además, llega con un videoclip que hace un pequeño guiño a Billy Elliot en algunos de los movimientos de danza que realiza Harry.

Shawn Mendes - When You're Gone. El canadiense ha estrenado un nuevo tema acompañado de un videoclip grabado entre Toronto y Austin, combinando sencuencias de la interpretación en directo de la canción con grabaciones de él en el estudio. Formará parte de su quinto disco.

Duki, De La Ghetto, Quevedo - Si Quieren Frontear. Si querías ritmos urbanos, estos tres artistas te los traen. Se unen en un tema en el que escuchamos los estilos de cada uno: un poco de trap y un poco de reggaeton. Además, nos trasladan al típico saloon del oeste en el que se ponen en el papel de tres pistoleros.

Anuel AA, Yailin la Mas Viral - Si Tu Me Busca. Además de ser pareja en lo personal, parece que también han querido llevar su conexión a la música. Se trata de un tema atrevido, sensual, desafiante y sin censura. "Estar enamorado te llena de inspiración", dice el puertorriqueño.

Pole., Hens - Dale. Son dos de las mayores promesas de la escena de la música nacional. Han unido sus voces en esta canción que une el pop con el rap melódico que tanto les caracterizan. Habla de esa necesidad que se siente de sacar siempre nuestra mejor versión aún en los momentos en los que necesitamos descansar.

Nil Moliner, Yera - Meneito. Si querías buen rollo, Nil y Yera te lo traen. Y es que con estos nombres en los créditos de una canción, nada podía salir mal. Llegan con unos ritmos de pop urbano imposibles de obviar. ¡A darlo todo!

Llane, Omar Montes - Sueño. Pero los ritmos urbanos aún no han acabado. Estos dos artistas nos regalan una colaboración cargada de esos sonidos que tanto les caracterizan. Por supuesto, con una letra cargada de romanticismo en el que dejan claro su deseo de volver a encontrarse con esa persona que les robó el corazón.

Marlena - Fecha de Curiosidad. La banda compuesta por Ana y Carolina regresan a la escena musical dispuestas a conquistar masas con este nuevo tema. Se trata de una canción de pop/rock que mantiene la esencia de Marlena, pero que se diferencia de ese toque flamenco que tenía Gitana o ese pop más india de Me Sabe Mal. Le cantan al amor.

Enrique Iglesias - Espacio En Tu Corazón. El artista ha vuelto para ponerle ritmo a la novela mexicana Corazón Guerrero. Pero esta vez vuelve con su faceta más romántica. Canta con sinceridad y solo acompañado de una guitarra acústica para adentrarnos completamente en el amor.

Kehlani, Justin Bieber - Up At Night. El canadiense y la norteamericana se unen en esta canción que habla de tener una relación saludable y con la que estás obsesionada. Además, llega con una fusión de pop y hip/hop que avanza cómo suena su nuevo álbum.

Otros que se han unido a la ola de novedades musicales son Red Hot Cili Peppers con These Are The Ways, Carlos Sadness con Tuchico, Funambulista con La Señal, Alba Reche con No Cambies Tu Andar, Brytiago y Bryant Myers con El Congreso, Miren con Uno x Ciento y Eva B con No Vale Hacer Daño.