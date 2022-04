‘Premios Grammy’: estas son las mujeres premiadas a Artista Revelación de los últimos 4 años

Los Premios Grammy se celebran el próximo 4 de abril en Las Vegas. Las categorías más esperadas son las que otorgan el galardón a Mejor Artista, el Mejor Álbum y la Mejor Canción del año, pero también el Artista revelación. Un premio relevante que valora el trabajo de las nuevas promesas de la música. Este año cuenta con 10 nominados, con algunas caras conocidas como Olivia Rodrigo o Finneas:

En los últimos años, cuatro mujeres se han llevado el gramófono en esta categoría. Actualmente, son artistas exitosas reconocidas a nivel mundial. A continuación, se hará un repaso de las últimas ganadoras que han conseguir el premio a Artista Revelación:

Megan Thee Stallion (2021)

Megan Thee Stallion fue la última persona en ganar el premio a Artista Revelación. La rapera, tras cinco años de carrera consiguió la estatuilla y dos premios más a Mejor intérprete de rap y Mejor canción de rap, ambas por la canción Savage, en colaboración con Beyoncé. Fue la primera vez que dos mujeres ganaban la categoría de intérprete de rap.

Su tema más escuchado es la colaboración con otra de las grandes raperas de la industria, Cardi B, con la que tiene el tema Wap, que cuenta con 451 millones de visualizaciones en Youtube.

Hace unas semanas, la estadounidense lanzó Sweetest Pie con Dua Lipa, otra de las estrellas del pop actual que también ganó el Grammy a Artista Revelación en 2019. Una canción que combina los diferentes estilos con un ritmo pegadizo y un videoclip en un mundo encantado donde son las reinas.

Billie Eilish (2020)

Billie Eilish es una de las artistas más escuchadas de los últimos tiempos. La cantante se convirtió en la persona más joven en ser nominada en los Premios Grammy en 2020 cuando solo tenía 17 años y no solo hizo historia por ese hito, sino porque consiguió llevarse seis categorías, entre ellas, las cuatro generales, siendo la segunda persona en conseguirlo el mismo año:

Mejor Grabación del Año - bad guy

Álbum del año - When We All Fall Asleep, Where Did We Go?

Canción del Año : bad guy

Mejor Artista Revelación

Mejor Álbum de Pop Vocal : When We All Fall Asleep, Where Did We Go?

Mejor Interpretación Vocal Pop Solista: bad guy

Desde 2020, Billie Eilish no ha dejado de cosechar éxitos ni nominaciones. Al año siguiente, ganó dos Premios Grammy a Grabación del Año por Everything I wanted y a Mejor canción escrita para medios visuales por No Time To Die. En 2022, tiene seis nominaciones: Mejor álbum, Mejor videoclip, Pop Solo Performance, Canción del Año, Grabación del año y Mejor largo musical. Todas ellas por Happier Than Ever, tanto el tema como el álbum que le da nombre.

Recientemente, fue galardonada en los Premios Oscar por No Time To Die a Mejor canción original.

Dua Lipa (2019)

Dua Lipa comenzaba a ser un nombre sonado antes de conseguir el premio a Artista Revelación, ya triunfaba con canciones como New Rules. Sin embargo, en 2019 logró llevarse el gramófono y no solo como revelación sino también por Electricity en la categoría de Mejor Grabación Dance.

Desde entonces, su carrera ha ido en aumento convirtiéndose en una de las reinas del pop actual. Future Nostalgia fue el álbum que hizo que se asentara en el panorama musical de una manera veloz y los Grammy lo valoraron nominándola en 2021 en seis categorías, aunque solo consiguió una la de Mejor álbum vocal de pop.

La propia artista ha confirmado que continúa trabajando en el que será su tercer disco y que ya tiene prácticamente la mitad de este terminado. La última canción que ha lanzado fue con Megan Thee Stallion, mencionada anteriormente, Sweetest Pie.

Alessia Cara (2018)

El nombre de Alessia Cara comenzó a escuchar en 2016 cuando lanzó el tema Scars To Your Beautiful, el cual sigue siendo el más escuchado de su carrera. Estrenó su primer álbum, Know-It-All, y en 2018, fue nominada a Mejor Artista Revelación en los Premios Grammy consiguiendo ganar la categoría. En su discurso fue crítica con el hecho de que los números de reproducciones y de ventas sean los que deciden los éxitos musicales y las mejores carreras profesionales.

No ha alcanzado la popularidad de Dua Lipa o de Billie Eilish, pero continúa haciendo música con letras empoderadas y sobre el amor propio, así como teniendo mucha conciencia social, muy necesaria en los tiempos que corren. El pasado 18 de marzo, lanzó su nuevo álbum, Me, Myself, and I.