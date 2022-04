Jared Leto nos habla de ‘Morbius’: “Me ocuparía de Blade y después acabaría con Spider-Man”

Después de dos años, Morbius por fin se puede ver en cines. La película del villano de Spider-Man se ha hecho de rogar tras varios retrasos, pero los espectadores por fin pueden ver como el vampiro más sanguinario de Marvel empieza a surgir en ese multiverso que están tejiendo. Y para hablar de él... ¿Quién mejor que Jared Leto?

El actor y cantante protagoniza la película en el que es su segundo villano en el cine de superhéroes, esta vez de Marvel. Forma parte del universo de Sony, en el que ya hemos visto a Venom... E incluso al Spidey de Tom Holland en la secuela Habrá Matanza. Ahora, Morbius se presenta como la película de orígenes de algo que puede ser otra de las piezas que una este universo con el visto en el MCU.

De hecho, se sabe que Blade ya está en desarrollo, puesto que la voz del personaje se puede escuchar en la escena post-créditos de Eternals hablando con el personaje de Kit Harington -algo confirmado por la propia directora de la película, Chloé Zhao-. El matavampiros que ya triunfó en su saga durante los 2000, ahora triunfará con otro actor... ¿Pero enfrentándose con Morbius? Desde Sony ya han valorado positivamente esa posibilidad, aunque Leto tiene claro que, de ser así, primero acabaría con él para luego ir a por el trepamuros.

Eso sí, después de lo visto en Spider-Man: No Way Home, queda claro que hay tres spideys rondando por el multiverso -que sepamos-: el de Tobey Maguire, el de Andrew Garfield y el de Holland. Pero el líder de 30 Seconds to Mars también ha sido muy franco con eso, pues no ha tenido reparo en contestarnos que la reunión que debe suceder es la de Morbius y el Spider-Man de Tom Holland.

Todo parece apuntar a que en algún momento pasará, aunque sobre qué Spider-Man habita en su universo si que no ha podido hablar. Parece que sus obligaciones contractuales le impiden contestar, por lo que será la imaginación de cada fan del personaje el que genere sus propias expectativas. Y seguro que más pronto que tarde habrá una película que lo corrobore. Y si no, sus escenas post-créditos quedan de testigo.

Morbius está ya en cines.