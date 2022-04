Estos son los artistas favoritos a ganar los Premios Grammy 2022

Esta misma noche conoceremos a los artistas del año en Estados Unidos. En solo unas horas los principales cantantes, músicos, compositores y demás miembros de la industria de la música estadounidense, así como algún que otro invitado internacional, se darán cita en el MGM Grand Arena de Las Vegas para asistir a la 64ª entrega de los Premios Grammy, unos de los galardones más importantes de todo el mundo en los que tradicionalmente se ha reconocido la labor de los más grandes.

Este año, tal y como se desprende de las diferentes nominaciones, los artistas favoritos a llevarse a casa el gramófono dorado son John Batiste, Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. Pero, también tienen muchas papeletas de triunfar las jovencísimas cantantes Billie Eilish y Olivia Rodrigo.

En especial, este 2022 debemos destacar a Jon Batiste, que gracias a su trabajo con We Are, este cantante y compositor de Luisiana opta a ganar hasta once gramófonos. De hecho, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos le ha nominado a las categorías principales, incluyendo 'Mejor álbum del año', 'Grabación del año' y 'Mejor videoclip'.

Tras este artista de 35 años se sitúan con un empate a ocho nominaciones cada uno de ellos, Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R, que optan también a llevarse algunos de los premios de las principales categorías. De hecho, los tres están también nominados a 'Mejor Álbum del año' y Bieber y Doja Cat se verán también las caras con Jon Batiste para tratar de llevarse el premio a 'Grabación del Año'.

Tras estos cuatro artistas se colocan en el ranking de los favoritos las jovencísimas Olivia Rodrigo y Billie Eilish. Con 19 y 20 años respectivamente, estas dos exitosas cantantes podrían arrasar en los Grammy de este año. Ambas optan a llevarse a casa hasta siete gramófonos gracias a sus discos SOUR y Hapiier than ever, dos trabajos que las han llevado a competir en las categorías de 'Mejor álbum del año', 'Grabación del año', 'Pop Solo Performance', y 'Mejor Videoclip', entre otras. Además, cabe destacar que Olivia Rodrigo podría convertirse también en la 'Mejor artista nueva' de 2021. Pero ¿se cumplirán las apuestas? ¡Solo nos queda esperar!

Pablo Alborán y C. Tangana, los españoles de los Grammy 2022

Hace tan solo unos días se conocían los nombres que competirán para llevarse el gramófono dorado y, como ya es costumbre, algunos artistas españoles serán de los pocos privilegiados que podrán disfrutar de esta nominación y quién sabe sí del ansiado premio. Entre el selecto grupo, Pablo Alborán y C.Tangana han sido los nombres escogidos por la Academia como representación de la marca española. Y es que a más de uno puede sorprenderle porque ambos cuentan con estilos muy diferentes, pero desde hace años han demostrado su talento en la calidad de sus producciones haciendo que sean merecitorios de un garladón tan especial e importante como los Grammy.

Pablo Alborán opta a la nominación de 'Mejor Álbum pop Latino' con Vértigo enfrentándose a artistas de gran renombre internacional, como Selena Gómez, Camilo y Paula Arena, por citar solo algunos. Por su parte, C.Tangana, que no ha parado de recoger éxitos, llega a Los Ángeles para competir por el galardón a 'Mejor Álbum de Música Latina' con su último disco El Madrileño, que estrenó el pasado 2021 y con el que tendrá que batallar con la mísmisima Nathy Peluso, su compañera en una de las colaboraciones del álbum, Bomba Estéreo o Juanes, entre otros.