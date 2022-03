¿Quién organiza los Premios Grammy, dónde se hacen y cómo son las votaciones? Todo sobre estos galardones

Todavía estamos viviendo la resaca de los Premios Óscar y ya tenemos que ir preparando para las Premios Grammy. Después de haber dejado atrás una fiesta del cine en la que la violencia acabó lamentablemente siendo la verdadera protagonista, es el momento mirar hacia adelante y poner los ojos en los premios de la música de Estados Unidos: los Grammy.

El próximo domingo 3 de abril, cuando en nuestro país ya sea la madrugada de lunes 4 de abril, se entregarán estos importantes galardones. Pero ¿quiénes son los encargados de organizar y otorgar los Premios Grammy? ¿Cómo funcionan las votaciones para escoger al ganador? ¿Dónde será la gala? ¿Quién la presentará? ¿Qué actuaciones hay confirmadas? Aquí te adelantamos todos los detalles de lo que está por llegar para que el próximo domingo no te pierdas nada.

La Academia de la Grabación organiza los Grammy y elige a los ganadores

La entidad encargada de organizar los Premios Grammy es la Academia Nacional de Grabación de las Artes y Ciencias de Estados Unidos, un organismo fundado en 1957 que representa a vocalistas, compositores, productores y demás profesionales vinculados con la industria de la música y que tiene como fin garantizar que las artes discográficas sigan cosechando frutos y contribuyendo al patrimonio cultural de Estados Unidos y del resto del mundo.

La Academia de la Grabación es también el organismo que escoge a los diferentes ganadores de estos premios y quienes establecen las categorías que se disputan cada año. Sin embargo, todos aquellos artistas que quieran poder ser nominados deben tomar la iniciativa e inscribirse. Si la propuesta no nace de ellos, la Academia de la Grabación no les puede proponer como candidatos a llevarse el gramófono a casa como sí ocurre con los Premios Óscar y la Academia del Cine.

Una vez que se cierra el plazo para inscribirse y salir como nominado, más de 350 expertos en diferentes áreas musicales revisan las canciones y grabaciones para comprobar que cumplen con los requisitos establecidos para concursar en cada una de las categorías.

Al terminar esta primera criba los miembros de la Academia de la Grabación votan en cada una de sus áreas de especialidad y además en las categorías generales, es decir, las de Grabación del Año, Álbum del año, Canción del Año y Mejor Artista Novel. De esta primera votación, salen los nominados de cada edición que no son otros que los cinco que más apoyos hayan cosechado en su categoría.

En una segunda ronda de votación, escogiendo entre los cinco candidatos, los miembros de la Academia con derecho a voto son los encargados de, únicamente midiendo su calidad musical, designar el nombre del trabajo o artista que será designado como ganador en la siguiente ceremonia de los Premios Grammy.

¿Dónde es la gala de los Premios Grammy?

Este 2022 la 64ª edición de los Premios Grammy tendrá lugar en Las Vegas y no en el Staples Center de Los Ángeles como estaba previsto inicialmente. La Academia de la Grabación de EEUU celebrará la gala finalmente su gala en la ciudad de Nevada después de haberla tenido que aplazar dos meses debido a la aparición de la variante Ómicron del coronavirus.

La 64ª edición de los Grammy ha cambiado de fecha y de lugar a causa de la pandemia de Covid-19

El evento se celebrará concretamente en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, un estado construido en el año 1993 y que tiene capacidad para albergar hasta a 16.800 personas en su interior.

Trevor Noah será el presentador de los Grammy 2022

Trevor Noah presentará los Grammy 2022. / Rich Fury/Getty Images

Este 2022 Trevor Noah volverá a ser el conductor de la 64ª edición de los Premios Grammy tras haber cogido en 2021 el testigo a Alicia Keys. El presentador, cómico, escritor y productor sudafricano es toda una celebridad en Estados Unidos, donde se encarga de presentar el exitoso formato de Comedy Central, The Daily Show, y por lo tanto, su cara será sobradamente conocida tanto por el público que siga los Grammy desde casa como por todos aquellos que acudan al MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

BTS, Olivia Rodrigo y mucho más en el escenario de los Grammy

Este 2022 los Grammy llegarán cargados de actuaciones estelares. Se subirán al escenario para interpretar algunos de sus grandes éxitos joven cantante y compositora Olivia Rodrigo, la banda de K-Pop BTS, Billie Eilish, Lil Nas X y muchísimos artistas relevantes más.

Los principales nominados de 2022

Este año, el artista con más nominaciones de en los Premios Grammy es Jon Batiste. El artista de 35 años se ha llevado hasta once nominaciones por su trabajo titulado We Are.

Tras él se situán Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R., con ocho candidaturas diferentes a estos premios y Billie Elish y Olivia Rodrigo, que han sido nombradas en siete ocasioes cada una por sus discos Happier y Sour.