Vanesa Martín tiene algo que decir tras la invitación de Antonio Banderas

Vanesa Martín es una mujer de emociones, verdades y amigos. No hay más que escucharla para darse cuenta de que la gusta lo genuino y lo que transmite y eso es lo que ha sentido con Antonio Banderas que le ha invitado a su teatro.

“Parece que ahora hacer las cosas con calma, profesionalidad, profundidad y horizonte estuviera penalizado”, compartía en sus redes. “Cuando ves que la gente responde a esto, que el público exige y que hay mucho y muy diferente, para todos, pero también para lo primero. Agradeces, te emociona y valoras aún más el esfuerzo de quien se atreve”, añadía.

Por lo visto, Banderas la invitó el miércoles pasado a ver Company que dirige y protagoniza él. “Las actrices y actores son otro level, voces llenas de matices, ricas en proyección e intensidad. La puesta escena y una tecnología 360 maravillosa. La orquesta de Málaga dirigida por un tipo que también adoro @arturoboscovich impecable y el sonido brutal. Todo esto junto inevitablemente desemboca en ÉXITO. Porque cuando atas fuerte todos los cabos y pilotas con sentido común y maestría, poco o nada puede salir mal”, analizaba sobre la obra.

Una crítica generosa

Desde luego, Banderas no podía haber encontrado mejor crítica. “Agradezco y me emociona mucho la generosidad de un Antonio Banderas que se divierte como un niño inspirado lleno de proyectos y oportunidades para otros. Agradezco el amor a su raíz y allí los aplausos reiterados abrazaron a cada uno del equipo que ha hecho posible este espectáculo digno de un top five en Broadway, New York, Madrid … bueno qué digo, en una Málaga que compite en polifacética y creativa como la que más, gracias a proyectos de este calibre”, continuaba la cantante.

Y acababa con un agradecimiento que se nota sincero: “Qué suerte veros y disfrutaros!! Gracias por la inspiración. Always. Gracias por invitarme Ntonio!!! 🤍✨te quiero. #Málaga #teatro #company #soho @teatrodelsoho #lyfestyle #love #music”.