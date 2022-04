Nagore Robles se pronuncia sobre la crisis de ‘Sálvame’: “Hay que arrimar el hombro”

Telecinco no pasa por su mejor momento. Después de consolidarse como la televisión líder durante muchos años, la cadena insignia de Mediaset España ha perdido ahora la primera posición, entrando en una importante crisis de audiencias. Los realities ya no funcionan como antes y su buque insignia, Sálvame, está perdiendo espectadores frente al éxito de Tierra amarga, la serie turca de Antena 3.

Ante este panorama, los mandamases de Telecinco están haciendo cambios y probando nuevas dinámicas en el programa que produce La fábrica de la tele. La cancelación de Sálvame Lemon Tea, una sección conducida por Belén Esteban y la incorporación de nuevos colaboradores son algunas de las novedades que están introduciendo, aunque sin mucho éxito.

No obstante, Nagore Robles, que ahora tiene nuevo programa en Cuatro, el dating Baila conmigo, confía en Sálvame y en su buen hacer para salir de esta crisis. "Es un programa de familia y, como en todas las familias, hay momentos en los que hay que arrimar el hombro y apoyar. Hay mentes brillantes ahí que van a darnos lo mejor de lo que ya saben hacer", dijo la presentadora en una entrevista para LOS40.

También opina de lo que pasa en Telecinco

Nagore va un paso más allá y también reflexiona sobre la situación que está atravesando Telecinco. Ella es consciente de que la cadena no está en su mejor momento, aunque asegura que no hay que obviar tantos años de liderazgo. "Valoro mucho Telecinco porque ha sido y es una cadena que ha hecho historia, que ha cambiado la historia de la televisión. Evidentemente, liderar eternamente, es imposible, pero no se pueden obviar tantísimos éxitos", recuerda.

Habrá que esperar para ver si Telecinco, tal y como afirma Nagore Robles, consigue invertir la tendencia y le arrebata el liderazgo a Antena 3 de nuevo. De momento, la cadena de Atresmedia sigue manteniéndose en primerísimo lugar. ¿Se volverá a producir ese sorpasso? Hagan sus apuestas...