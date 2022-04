Muere a los 57 años la actriz de 'Escenas de Matrimonio', Silvia Gambino, víctima de un cáncer

La actriz y cómica italo-española Silvia Gambino, con una gran trayectoria tanto en teatro como en televisión, ha fallecido a los 57 años víctima de un cáncer, tal y como ha informado su exmarido, el actor, director y productor Alberto Closas, a través de las redes sociales sin dar más detalles sobre la enfermedad que le ha ganado la batalla.

Gambino, que se hizo muy conocida en nuestro país por haber participado en los conocidos sketches de Escenas de Matrimonio, donde daba vida a Asunción Espinosa Fuentas, pareja de Emilio (Santiago Urrialde), era una actriz con una extensa trayectoria tanto en la pequeña pantalla como en los teatros.

Nacida en Sicilia (Italia) pero establecida en nuestro país desde una edad muy temprana, Gambino empezó a trabajar en el mundo de la interpretación cuando solo tenía 17 años. Se puso desde sus inicios en manos de directores de la talla de Juan José Alonso Millán, Mariano Torralba, Pepe Rubio y Carlos Ballesteros y rápidamente dio el salto al cine, donde trabajó en películas como Truhanes, junto a Arturo Fernández y Paco Rabal, El Kamikaze, Muerte en el museo de cera y Torrente 3.

En la televisión, sin duda el medio que la catapultó a la fama, Gambino debutó e el año 1979 de la mano del programa Sumarísimo. Después, ya en 1995 participó en La revista de La1 y realizó 14 espectáculos de la mano de José Luis Moreno, entre ellos, Una rubia peligrosa en el que trabajó junto a Ana Obregón.

Posteriormente, entre 1997 y 1998 la actriz se sumó a numerosos proyectos como Qué loca peluquería, de Eloy Arenas, el espectáculo Encantada de la vida, con Concha Velasco y Risas y estrellas de José Luis Moreno; para más tarde, en 1999, encabezar el conocidísimo formato Noche de fiesta, donde además de copresentar, encarnaba a Rosita, un personaje que siempre andaba buscando a su hombre ideal sin tener mucha suerte.

Desde el año 2003 al 2005, Silvia recorrió los teatros de toda España junto con sus compañeros Marisa Porcel, Pepe Ruiz, Alfredo Cernuda, Rosana Manso y Manuel Belmonte con la comedia Matrimoniadas: hasta que la muerte nos separe, una obra basada en los sketches de las Matrimoniadas de Noche de Fiesta, dónde mostraban las divertidas discusiones de pareja de tres matrimonios de diferentes edades.

Cuántas noches hizo que olvidáramos los problemas con sus hilarantes personajes en TV. Para siempre quedan en el imaginario colectivo su Rosita de 'Noche de fiesta' o su Asun de 'Escenas de matrimonio'. Aunque en el teatro estuvo desde los 17. Te vas muy pronto, #SilviaGambino 💔 pic.twitter.com/zOcOP3chDt — AISGE (@aisge) April 4, 2022

Desde 2005 hasta 2015 Gambino no dejó de trabajar en el teatro y en la televisión de la mano de diferentes obras, de la serie Escenas de Matrimonio y de Matrimoniadas, diversos formatos de sketches en los que la actriz cómica supo lucir todo su talento.

"Cuántas noches hizo que olvidáramos los problemas con sus hilarantes personajes en TV. Para siempre quedan en el imaginario colectivo su Rosita de Noche de fiesta o su Asun de Escenas de matrimonio. Aunque en el teatro estuvo desde los 17. Te vas muy pronto", han indicado desde la Entidad de gestión de actores y bailarines Asige, para despedir a la exitosa intérprete; mientras que su exmarido, ha querido recalcar que, sin ninguna duda, Silvia se ha marchado de esta vida para "hacer reír" a todo aquel que se encuentre en el camino.

"Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla pero no te quito la sonrisa. Descansa en paz Silvia Gambino siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón", ha indicado el actor Alberto Closas para despedir a su expareja.