Clara Galle, Daniela Rubio y Claudia Riera nos hablan de la nueva temporada de ‘El Internado: Las Cumbres’

El Internado: Las Cumbres ya está disponible en Prime Video, un año después del estreno de su primera temporada. Este reboot de la mítica serie de Antena 3 logró conquistar al público gracias al misterio que rebosaba en cada capítulo, y ha vuelto enganchar en esta segunda parte por mantener la trama en su momento más álgido.

Con motivo de este estreno, en LOS40 hemos hablado con tres de sus protagonistas, Clara Galle, Claudia Riera y Daniela Rubio. Todas ellas interpretan a personajes clave en esta nueva temporada: las dos últimas retoman su papel desde el inicio de la serie, mientras que la primera se incorpora en estos nuevos capítulos.

De hecho, esta fue una de las primeras cosas que nos respondieron. ¿Han mantenido ellas la intriga, o ya sabían lo que iba a pasar? Claudia sí sabía cosas sobre su personaje -cualquiera que conozca su trama, sabrá por qué-, mientras que Daniela no tenía ni idea. Afortunadamente para el público, ambas historias se siguen desarrollando justo al principio de la segunda temporada.

Una de estas tramas era la de un primer amor por parte del personaje de Adele, que interpreta Daniela, la cual aportaba una visibilidad LGTBi tremenda al proyecto y era una de las pioneras en este tipo de historias en la ficción española. "Adele se enamora de personas independientemente de su género", afirma la actriz, que deja la puerta abierta a más diciendo que aunque le da pena que esa trama acabase, "cuando se acaba una historia empieza otra".

Clara Galle, la nueva incorporación

Uno de los nuevos personajes es el de Eva, interpretada por Clara Galle. Después de todo el éxito de A través de mi ventana, la actriz ahora forma parte de un elenco en el que no se podía imaginar estar. Nos contó que fue una de las series que más le acompañó cuando llegó a Madrid, y cuya primera temporada se vio de maratón en una sola noche.

Sobre este nuevo rostro de Las Cumbres, la actriz ha investigado mucho para prepararlo, porque Eva sufre un trastorno bipolar. Dice haber estudiado el tema con la perspectiva de afectar a sus actos, aunque no ha permitido que dicha característica le defina como personaje. "Yo no quería que Eva fuese, como se dice mal en la sociedad, la 'bipolar' de la serie porque no es así. Ella sufre bipolaridad por consumo de estupefacientes y es lo que le hace tener ciertos comportamientos u otros", contaba.

También leyó sobre las drogas que consume la alumna en la ficción, de las cuales admite no tener ni idea; aunque aclara que todo lo ha tratado desde el respeto y sobre todo desde el estudio y la empatía que le produce ser lo que es realmente.

¿Hay rastro de El Internado original?

Aunque Blanca Suárez y Yon González formasen parte del primer capítulo de la serie haciendo referencia a todo lo que pasó en el Laguna Negra, esta nueva temporada parece distanciarse aún más de todo lo mostrado en la serie de Antena 3. Claudia Riera fue la primera que admitió en la promoción de la anterior temporada no haber visto la serie, pero esta vez se la está viendo. De hecho, alguna pregunta específica sobre estos guiños provocaron alguna mueca de desaprobación -con mucho humor, todo sea dicho- por ser un spoiler.

El mundo de leyendas que se muestra en Las Cumbres parece tener una explicación racional y lógica, algo muy alejado a los fantasmas que veía el personaje de Julia o los sueños premonitorios de Lucas, por ejemplo. "Pasan visiones y cosas, pero están justificadas por unos motivos explicados en esta segunda temporada", contaba muy orgullosa Riera.

Sea como sea, las respuestas de las actrices dejan muy claro que las cosas en esta segunda temporada no se pondrán nada fáciles para los alumnos del internado. Y eso siempre encanta a cualquier fan del género.

El Internado: Las Cumbres está ya disponible en Amazon Prime Video.