El motivo por el que algunos compañeros de OT1 no irán a la boda de Chenoa

Chenoa no puede estar más feliz. La artista se casa, después de casi tres años y una pandemia de por medio. La cantante de A mi manera ultima los detalles para celebrar su esperada boda tras tres años de preparación. Su compromiso con el doctor Sánchez Encinas se materializará el próximo mes junio en Mallorca, después de tener que retrasar el evento por las restricciones y la incertidumbre derivadas de la pandemia.

Una boda esperada, no solo por ver a la artista casarse y feliz, sino también por ese reencuentro con sus compañeros de Operación Triunfo, que finalmente no va a ocurrir. Algunos de los exconcursantes de la primera edición del talent show, como Nuria Fergó, Manu Tenorio o Javián han confirmado que la cantante no les ha mandado la invitación a la ceremonia. Sus compañeros aseguran que antes de posponer la boda, Chenoa les dijo que les iba a invitar, aunque tampoco les envió invitación, lo que causó malestar entre ellos por no hacerlo. Manu Tenorio, por su parte, ha confirmado que lleva tiempo sin hablar con la cantante, por lo que no le ha sorprendido.

Quienes sí están invitados

Sin embargo, Chenoa sí va a invitar a otras compañeras de edición con las que tiene muy buena relación, como es natural. Natalia sí está confirmada y la propia cantante presume de su asistencia al evento hablando sobre las prendas de ropa que le faltan para llevar a la boda y sobre la compra de los billetes de avión a Mallorca, que ya ha realizado. Otra de las invitadas es Gisela, de la cual se espera que tenga un papel cantando en la ceremonia.

Una boda más íntima

La propia Chenoa comentó que quería una boda más íntima, a diferencia de la que estaba organizando antes de la pandemia que iba a ser más multitudinaria. Este puede ser uno de los motivos por los que la solista invitará a las compañeras de edición con las que tiene más relación, como son Natalia o Gisela. Además, Chenoa pretende organizar una cena de celebración con todos los extriunfitos de la primera edición del talent show una vez pase el evento.

Chenoa y su prometido, Miguel Sánchez Encinas, en el photocall de la gala Global Gift 2021 en París, Francia. / Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images

Habrá que esperar a junio para confirmar quiénes serán los invitados a la boda de Chenoa y si esa cena con sus compañeros se produce en algún momento.

A nivel profesional, Chenoa sigue triunfando con El Chisme, uno de sus últimos lanzamientos en colaboración con Carlos Baute y también con Lento, un tema junto a Natalia que se publicó el verano pasado.