Lucía Sanchez empieza a lucir barriguita de embarazada

Lucía Sanchez, conocida por haber sido participante del exitoso reality de Mediaset La isla de las tentaciones, dejó boquiabierto a todo el mundo la semana pasada con el anuncio de su embarazo y ahora, ya está luciendo tripita en las redes sociales.

La gaditana de 27 años aprovechó el estreno del nuevo programa presentado por Nagore Robles en Cuatro, Baila Conmigo, para dar la noticia de que ella y su expareja, Isaac Torres, más conocido como El Lobo, estaban esperando un hijo, pero no quiso dar más detalles. Eso sí, se comprometió a volver este lunes y contarlo todo sobre su futura maternidad.

Hasta el momento, además de las palabras que dejaron sin habla a Nagore Robles y a Álvaro Boix, su compañero en Baila Conmigo, Lucía solo ha desvelado que ella está llevando el embarazo con total normalidad, que se encuentra muy bien y que según los médicos, todo avanza con normalidad. Pero aunque no ha querido dar más detalles hasta volver al plató de Mediaset ni ha hecho ninguno de los posados a los que nos tienen acostumbradas las influencers luciendo tripita cuando se quedan embarazadas, Lucía ha subido a su Instagram un video con la intención de invitar a sus seguidores a comprar las prendas que tiene en venta en Vinted en el que se aprecia perfectamente como su vientre está empezando a crecer.

Sus fans se alegran de ver su tripita

La imagen de la tripita abultada de Lucía ha llamado la atención de sus seguidores, que no han dudado en hacérselo notar, y para ella, ha sido toda una alegría. Tanto que, aunque no ha dado el paso de subir directamente una fotografía pensada únicamente para lucir vientre de embarazada, sí ha querido agradecerles el cariño a todos destacando lo mucho que le gusta que se hayan dado cuenta y prometiendo ponerse algo muy ajustado para acudir al programa de Nagore Robles y lucir barriga de embarazada como es debido.

Isaac Torres se ha pronunciado sobre su paternidad

Mientras Lucía ya va presumiendo de barriguita y espera visiblemente emocionada a su bebé, Isaac Torres no ha hablado mucho sobre el tema de su futura paternidad. El de Barcelona se ha limitado a explicar que, para él, el momento escogido por su expareja para hacer pública la noticia no era el adecuado. "No lo había dicho antes porque había decidido respetarla, creo que era algo que teníamos que contar los dos, ella ha decidido contarlo ahí, tampoco me puedo hacer cargo yo de eso... Esperemos que todo vaya bien, que vaya para delante y que se cuide mucho, sobre todo, que esté bien. Ya os iré contando durante estos días todo", espetó el extentador de La isla de las tentaciones a sus seguidores de Instagram.