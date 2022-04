Los secretitos al oído de Olivia Rodrigo y Taehyung (BTS) en los Premios Grammy revolucionan al personal

Como ya ocurrió en el 2019, BTS vuelven a terminar una gala de los Premios Grammy sin estatuilla. La primera vez estaban nominados por Dynamite y no pudo ser. En esta gala de 2022, volvían a estar nominados. Podrían haberse llevado el premio a la mejor actuación de dúo o grupo pop por Butter. Pero, finalmente, se lo han llevado Doja Cat y SZA con Kiss Me More.

Esperemos que el Army no la tome con ellas, que no tienen culpa. Eso sí, los fans del grupo coreano están realmente enfadados por el hecho de que la Academia haya vuelto a dejar a sus ídolos sin premio.

Tanto es así, que no han dudado en lanzarse a las redes para recordar que los Grammy cada vez están perdiendo más relevancia, como afirmaba la revista Forbes y que, si BTS han estado en la gala es porque andaban por Las Vegas donde tenían cuatro conciertos en el Allegiant Stadium con las entradas agotadas.

Forbes y Zayn tuvieron tanta razón.



“Mientras BTS continúa rompiendo récords y los GRAMMY pierden relevancia ¿Quién realmente necesita a quién?”

—Forbes



“Fuck the Grammys”

—Zayn — ito: V ama a Stephie|| ✨FUCK THE GRAMMYS ✨ (@vicnoir16) April 4, 2022 "¿BTS perdió los Grammy? Los Grammy perdieron ante BTS”



GRITALO, POR FAVOR. pic.twitter.com/2LGmNOzQQf — mel 😾🍜|| JIMIN OST (@hijakookiemin) April 4, 2022 "Mientras BTS sigue rompiendo récords, los Grammy siguen perdiendo relevancia, entonces ¿Quién necesita realmente a quien?"



-Forbes 2021



“Actuar en los Grammy es un favor de BTS a los Grammy."



-Lainey 2022 #OurProudBTS pic.twitter.com/ffMccvWt26 — ❃.✮:▹My Universe◃:✮.❃ (@Chelia_Blendy25) April 4, 2022 Nisiquiera soy fan de bts pero unos chicos tan enormes y talentosos no necesitan un premio como son los grammy, ellos se lucieron que esa premiacion no los valore es otra cosa, aguante bts — karzen²³ 🇸🇻/// Busco mutis ot23 💋 (@karzen23) April 4, 2022 BUTTER MERECÍA ESE GRAMMY. LA OTRA CANCIÓN DE TT NO SALÍA.

TAN SOLO ALGUNOS DE LOS RECORDS DE BUTTER: pic.twitter.com/KgltQTflCU — Zu⁷; FOCUS ON BTS (@namcosmicboy) April 4, 2022

Actuación en los Grammy con sorpresa

Más allá de enfados varios, lo cierto es que la actuación de BTS en los Grammy ha vuelto a ser de esas difíciles de olvidar con anécdota incluida. Han llevado al escenario una nueva puesta en escena para Butter, con una estética muy de agentes especiales.

Mientras veíamos a uno de ellos en una especie de sala de control, otro bajaba al escenario desde las alturas. El resto estaba sentado entre el público. Aunque la gran sorpresa fue cuando vimos a Taehyung al lado de Olivia Rodrigo.

Le dijo algo al oído y la cara de ella fue de auténtica sorpresa. Entonces le tira una carta al escenario a su compañero y empieza su canción. En redes hubo revolución ante este momento y muchos ya teorizan sobre una posible colaboración.

💬🎬 Tae con Olivia en la intro de su presentación en los Grammys @BTS_twt pic.twitter.com/i7OTzjcPj4 — minchu (@minsugacheonye) April 4, 2022

Una actuación impecable, en su línea. Y aunque ellos se sobran y se bastan para deslumbrar con su coreografía, en esta ocasión, con su nuevo dance break, contaron con el equipo de baile In the lab que llenó el escenario. Como para no ponerse a bailar.

Ídolos totales de una nueva generación. El grupo coreano @bts_bighit se abre paso en el pop mundial con canciones pegadizas y unas coreografías hipnóticas como esta. #GRAMMYs #BTSARMY #BTS pic.twitter.com/y5uIFdNfRP — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) April 4, 2022

¿Quién diría que tuvieron poco tiempo para ensayar? BTS han vuelto a hacer historia.