Ariana Grande dona 1,5 millones de dólares para luchar contra la legislación tránsfoba en Estados Unidos

Ariana Grande ha donado 1,5 millones de dólares para luchar contra la legislación tránsfoba que amenaza Estados Unidos, después de que los estados de Arizona y Texas lanzaran proyectos de ley para impedir que los niños trans tengan derechos.

La cantante se asocia a Pledge, una plataforma que recauda fondos para proteger y defender a la juventud trans. Este fondo se lanzó el 31 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de la Visibilidad Trans. Ariana Grande se dirigió a sus seguidores a través de un post en Instagram donde les pedía colaboración para donar en esta recaudación de fondos.

El 100% de la donación de la cantante, un total de un millón y medio de dólares, irá destinado a 19 organizaciones que participan en esta causa y que ofrecen servicios especializados a personas del colectivo LGTBIQ+, como Equality Florida o Southern Arizona Gender Alliance, entre muchos otros.

Para sus fans es un icono porque la artista se ha mostrado siempre muy defensora de los derechos LGTBIQ+ y ha participado en numerosas causas para luchar con las personas del colectivo. Incluso en algunos de sus videoclips ha añadido a personas LGTBIQ+ para visibilizar las relaciones sexuales diversas. Un ejemplo es Break Free, un himno de libertad y empoderamiento que muestra en el vídeo a una pareja gay besándose, o en Break Your Heart Right Back, del disco My Everything, donde da visibilidad a la historia de dos chicos que son pareja y no idealiza su relación, sino que la muestra tal y como sería cualquiera.

Otro de los motivos por los que Ariana Grande es tan afín a la lucha del colectivo LGTBIQ+ es por su hermano Frankie, quién se ha mostrado abiertamente gay y ambos han contado cómo han crecido en una familia abierta donde la homosexualidad de Frankie se ha mostrado con la normalidad que debe tener.

La lucha del colectivo LGTBIQ+ es constante, aunque parezca que legalmente se han conseguido muchos derechos hay otros que socialmente no están del todo conseguidos. Por ello, es muy importante que artistas con la proyección de Ariana Grande formen parte de estas campañas.