Edurne se emociona en su regreso a los escenarios 5 años después

Cinco años después de su último directo, Edurne regresó a los escenarios para reencontrarse con su público en concierto en un show muy emocionante y significativo para ella: "🔥🔥 ¡Comienza la gira! 🔥🔥 Primera parada... ¡MADRID! ¡Qué ganas!" escribía hace unos días la cantante.

Y es que media década después de su último show en directo los nervios y las ganas se apoderaron de la madrileña. Fue el inicio de su nueva gira para presentar su último disco Catarsis Deluxe: "Nunca podré olvidar la noche de ayer. Volver a sentiros tan cerca y poder presentar las canciones de CATARSIS. Casi no pude cantar las primeras canciones con tanta emoción 😂😂😂. Tantos años y seguís conmigo en este camino. Os quiero. 🌸🌸🌸"

Un concierto muy emotivo en el Teatro Eslava, con una sala llena disfrutando de sus nuevas canciones, sus éxitos y temas tan especiales como los dedicados a su hija Yanay, que cantó muy emocionada y por primera vez en directo ante el público.

Pero sus seguidores pudieron disfrutar también de un setlist que incluía otras canciones ya convertidas en éxitos de su carrera como Amores dormidos, Amanecer, Despierta y temas tan especiales como los dedicados a su hija Yanay, que cantó muy emocionada y por primera vez en directo ante el público.

Sobre esta gira de conciertos ya nos hablá durantE una entrevista en LOS40: Va a haber gira. Llevamos dos años cambiando fechas, pero estoy deseando poder empezarla con buen pie. Quiero que estemos todos seguros. A ver si la pandemia va bajando. Ahora, como ha vuelto a subir con la Omicrón, estamos reagendando todo. Espero que en breve podamos decir algo. Me muero de ganas de subir a un escenario y cantar todos los temas de Catarsis".

Serán los primeros directos de Edurne en mucho tiempo. La solista puso fin con Catarsis a 5 años de silencio discográfico. Disco y shows en pandemia para intentar recuperar la normalidad lo antes posible: "No quería esperar más porque estaba todo hecho y preparado. Después de tanto tiempo sin poder ofrecer música nueva a todos mis fans, no me aguantaba más. Sé que no eran las condiciones idóneas, pero tampoco me esperé. Y menos mal, porque lo que todos pensábamos que iban a ser quince días, ya son dos años. Para mí era arriesgado, pero quien no arriesga no gana. Al final el recibimiento de la gente fue maravilloso. No tengo queja. Solo me ha traído cosas buenas".

Edurne se ha situado en el número 2 en la lista oficial de ventas con su álbum Catarsis deluxe lo que supone la mejor posición de su carrera. Se trata de la reedición de su anterior disco y con el que quiere cerrar un ciclo que quedó pendiente en medio de la pandemia y el confinamiento y así poder estar más cerca de sus fans en esta gira.